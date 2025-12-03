FIFA y LEGO lanzan réplica oficial del trofeo de la Copa del Mundo... ¿ya se puede comprar?

La FIFA y Grupo LEGO anunciaron el lanzamiento de una réplica oficial del trofeo de la Copa Mundial, construida completamente con ladrillos y diseñada a escala real.

El set, llamado LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy (43020), ya está disponible para preordenarse y saldrá oficialmente al mercado en marzo de 2026, convirtiéndose en uno de los artículos de colección más esperados rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El modelo está compuesto por 2 mil 842 piezas y alcanza aproximadamente 36 centímetros de altura, la misma medida que el trofeo original introducido en 1974.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal y Bélgica: fechas y sedes de los partidos preparatorios del Tri rumbo al Mundial

Para recrear el característico acabado dorado, LEGO utilizó la mayor cantidad de elementos dorados jamás incorporados en un set de la marca, combinando piezas moldeadas y otras lacadas de forma artesanal.

Entre los detalles más llamativos, la base incluye una placa con los nombres de todas las selecciones campeonas desde 1974, mientras que el interior del globo esconde una escena secreta accesible mediante una tarjeta deslizante: en ella aparece el logotipo del Mundial 2026 y una minifigura exclusiva sosteniendo una versión miniatura de la copa.