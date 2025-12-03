FIFA y LEGO lanzan réplica oficial del trofeo de la Copa del Mundo... ¿ya se puede comprar?

/ 3 diciembre 2025
    El set incluye 2 mil 842 piezas y una escena secreta conmemorativa rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

La alianza entre FIFA y LEGO permitirá a los aficionados construir una réplica a escala del trofeo más famoso del fútbol mundial, justo en la antesala del Mundial 2026

La FIFA y Grupo LEGO anunciaron el lanzamiento de una réplica oficial del trofeo de la Copa Mundial, construida completamente con ladrillos y diseñada a escala real.

El set, llamado LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy (43020), ya está disponible para preordenarse y saldrá oficialmente al mercado en marzo de 2026, convirtiéndose en uno de los artículos de colección más esperados rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El modelo está compuesto por 2 mil 842 piezas y alcanza aproximadamente 36 centímetros de altura, la misma medida que el trofeo original introducido en 1974.

Para recrear el característico acabado dorado, LEGO utilizó la mayor cantidad de elementos dorados jamás incorporados en un set de la marca, combinando piezas moldeadas y otras lacadas de forma artesanal.

Entre los detalles más llamativos, la base incluye una placa con los nombres de todas las selecciones campeonas desde 1974, mientras que el interior del globo esconde una escena secreta accesible mediante una tarjeta deslizante: en ella aparece el logotipo del Mundial 2026 y una minifigura exclusiva sosteniendo una versión miniatura de la copa.

Este lanzamiento forma parte de una colaboración inédita entre FIFA y LEGO, destinada a acercar el espíritu del Mundial a coleccionistas y aficionados de todas las edades.

Además, llega en un momento clave, pues la cuenta regresiva hacia 2026 continúa impulsando productos oficiales que celebran la próxima edición del torneo.

El set ya puede reservarse en la tienda oficial de LEGO y se espera que tenga una alta demanda tanto por fanáticos del fútbol como por coleccionistas de la marca, debido a su carácter oficial, su nivel de detalle y su valor simbólico como uno de los objetos más icónicos del deporte mundial.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

