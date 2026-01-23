Miguel Borja firma con el Al Wasl tras caerse su llegada al Cruz Azul

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 23 enero 2026
    Miguel Borja firma con el Al Wasl tras caerse su llegada al Cruz Azul
    Miguel Borja continuará su carrera en el futbol de Emiratos Árabes Unidos tras no concretarse su fichaje con Cruz Azul. FOTO: X/AL-WASL

El delantero colombiano fue anunciado en Emiratos Árabes Unidos, luego de que su transferencia con La Máquina no pudiera concretarse por problemas administrativos

Miguel Borja definió su futuro lejos de la Liga MX.

El delantero colombiano firmó de manera oficial con el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, luego de que su llegada al Cruz Azul no pudiera concretarse por problemas administrativos relacionados con el registro de extranjeros, situación que terminó por frenar una negociación que había avanzado durante varias semanas y que generó expectativa entre la afición celeste rumbo al Clausura 2026.

Borja, de 32 años, aguardó hasta el último momento la liberación de un cupo de no formado en México para poder ser inscrito con La Máquina; sin embargo, el proceso se prolongó más de lo previsto y el tiempo jugó en contra del club capitalino.

TE PUEDE INTERESAR: Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Ante ese escenario, el atacante optó por analizar otras alternativas para no quedarse sin actividad, y fue entonces cuando apareció la propuesta del conjunto emiratí, misma que terminó por cerrarse y que le permitirá continuar su carrera en la UAE Pro League.

Luego de hacerse oficial su fichaje con el Al Wasl, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para referirse al frustrado pase con Cruz Azul.

En su mensaje, Borja agradeció el interés, el respaldo y la transparencia mostrada por la directiva celeste, así como el trabajo realizado para intentar concretar su llegada, pero explicó que la falta de un cupo disponible fue determinante para que la operación no se llevara a cabo.

El colombiano señaló que la situación administrativa se extendió más de lo esperado y que, ante la imposibilidad de ser registrado, tomó la decisión de escuchar otras ofertas.

De esta forma, Miguel Borja inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional en el futbol de Medio Oriente, tras una carrera que lo ha llevado por distintos clubes y ligas, entre ellos el River Plate, además de equipos en Colombia y Brasil.

Su llegada al Al Wasl representa una apuesta por experiencia y gol, mientras que para Cruz Azul el desenlace obliga a replantear su planeación ofensiva tras no poder concretar uno de los refuerzos que tenía contemplados para el torneo.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Emiratos Arabes Unidos

Organizaciones


Cruz Azul
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid