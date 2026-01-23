Miguel Borja firma con el Al Wasl tras caerse su llegada al Cruz Azul
El delantero colombiano fue anunciado en Emiratos Árabes Unidos, luego de que su transferencia con La Máquina no pudiera concretarse por problemas administrativos
Miguel Borja definió su futuro lejos de la Liga MX.
El delantero colombiano firmó de manera oficial con el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, luego de que su llegada al Cruz Azul no pudiera concretarse por problemas administrativos relacionados con el registro de extranjeros, situación que terminó por frenar una negociación que había avanzado durante varias semanas y que generó expectativa entre la afición celeste rumbo al Clausura 2026.
Borja, de 32 años, aguardó hasta el último momento la liberación de un cupo de no formado en México para poder ser inscrito con La Máquina; sin embargo, el proceso se prolongó más de lo previsto y el tiempo jugó en contra del club capitalino.
Ante ese escenario, el atacante optó por analizar otras alternativas para no quedarse sin actividad, y fue entonces cuando apareció la propuesta del conjunto emiratí, misma que terminó por cerrarse y que le permitirá continuar su carrera en la UAE Pro League.
Luego de hacerse oficial su fichaje con el Al Wasl, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para referirse al frustrado pase con Cruz Azul.
En su mensaje, Borja agradeció el interés, el respaldo y la transparencia mostrada por la directiva celeste, así como el trabajo realizado para intentar concretar su llegada, pero explicó que la falta de un cupo disponible fue determinante para que la operación no se llevara a cabo.
El colombiano señaló que la situación administrativa se extendió más de lo esperado y que, ante la imposibilidad de ser registrado, tomó la decisión de escuchar otras ofertas.
De esta forma, Miguel Borja inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional en el futbol de Medio Oriente, tras una carrera que lo ha llevado por distintos clubes y ligas, entre ellos el River Plate, además de equipos en Colombia y Brasil.
Su llegada al Al Wasl representa una apuesta por experiencia y gol, mientras que para Cruz Azul el desenlace obliga a replantear su planeación ofensiva tras no poder concretar uno de los refuerzos que tenía contemplados para el torneo.