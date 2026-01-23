Miguel Borja firma con el Al Wasl tras caerse su llegada al Cruz Azul

Miguel Borja definió su futuro lejos de la Liga MX.

El delantero colombiano firmó de manera oficial con el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, luego de que su llegada al Cruz Azul no pudiera concretarse por problemas administrativos relacionados con el registro de extranjeros, situación que terminó por frenar una negociación que había avanzado durante varias semanas y que generó expectativa entre la afición celeste rumbo al Clausura 2026.

Borja, de 32 años, aguardó hasta el último momento la liberación de un cupo de no formado en México para poder ser inscrito con La Máquina; sin embargo, el proceso se prolongó más de lo previsto y el tiempo jugó en contra del club capitalino.

TE PUEDE INTERESAR: Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Ante ese escenario, el atacante optó por analizar otras alternativas para no quedarse sin actividad, y fue entonces cuando apareció la propuesta del conjunto emiratí, misma que terminó por cerrarse y que le permitirá continuar su carrera en la UAE Pro League.

Luego de hacerse oficial su fichaje con el Al Wasl, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para referirse al frustrado pase con Cruz Azul.