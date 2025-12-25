Presidente del Fenerbahce es detenido en Estambul; club de Edson Álvarez respalda a su directivo

Fútbol
/ 25 diciembre 2025
    Presidente del Fenerbahce es detenido en Estambul; club de Edson Álvarez respalda a su directivo
    El Fenerbahce, uno de los clubes más populares de Turquía, emitió un comunicado de apoyo a su presidente. FOTO: AP

El club, donde milita el mexicano, expresó su respaldo al directivo y aseguró que sus operaciones continuarán con normalidad

El Fenerbahce, uno de los clubes deportivos más importantes y populares de Turquía y actual equipo donde juega el futbolista mexicano Edson Álvarez, se encuentra bajo los reflectores luego de que su presidente, Sadettin Saran, fuera detenido este miércoles en Estambul como parte de una investigación relacionada con drogas, según reportó la prensa estatal.

La detención ocurrió horas después de que pruebas forenses detectaran rastros de narcóticos en muestras de cabello del directivo, quien cuenta con doble nacionalidad turca y estadounidense. De acuerdo con el medio estatal TRT, Saran había sido citado la semana pasada para comparecer ante los fiscales y posteriormente fue enviado a una instalación médica forense, donde proporcionó muestras de cabello y sangre como parte del procedimiento.

La investigación, supervisada por la Fiscalía General de Estambul, se desarrolla desde principios de diciembre y ha derivado en la detención de más de una docena de personas. Entre los implicados figuran presentadores de televisión, periodistas, cantantes, actores y creadores de contenido en redes sociales. Los cargos que se investigan incluyen producción y tráfico de drogas, así como la facilitación de la prostitución. Muchos de los detenidos han sido sometidos a análisis toxicológicos similares.

Sadettin Saran, nacido en Denver y elegido presidente del Fenerbahce en septiembre pasado, fue interrogado bajo sospecha de suministrar y facilitar el uso de sustancias narcóticas. Sin embargo, el propio directivo rechazó públicamente los resultados preliminares. En un comunicado difundido el mismo miércoles, aseguró que nunca ha consumido la droga señalada y adelantó que solicitará un nuevo examen para demostrar su inocencia.

El Fenerbahce emitió un mensaje de respaldo institucional, en el que aseguró que las actividades del club continuarán con normalidad mientras se desarrolla el proceso legal. “Tenemos plena confianza en que nuestro presidente superará este proceso con el mismo sentido común y fortaleza que siempre ha demostrado”, indicó la institución en la red social X.

El caso genera especial atención por el peso deportivo y social del club, que además cuenta en su plantilla con el mexicano Edson Álvarez, uno de los jugadores más seguidos por la afición en México. La presencia del mediocampista ha incrementado el interés internacional en la actualidad del Fenerbahce.

No es la primera vez que la institución se ve vinculada a procesos judiciales. En 2012, el expresidente Aziz Yildirim pasó más de un año en prisión acusado de arreglo de partidos, aunque posteriormente fue absuelto. Además del futbol, el Fenerbahce compite a nivel profesional en disciplinas como baloncesto, voleibol y atletismo, lo que amplifica el impacto público de cualquier controversia que involucre a su dirigencia.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

