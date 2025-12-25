Presidente del Fenerbahce es detenido en Estambul; club de Edson Álvarez respalda a su directivo

El Fenerbahce, uno de los clubes deportivos más importantes y populares de Turquía y actual equipo donde juega el futbolista mexicano Edson Álvarez, se encuentra bajo los reflectores luego de que su presidente, Sadettin Saran, fuera detenido este miércoles en Estambul como parte de una investigación relacionada con drogas, según reportó la prensa estatal.

La detención ocurrió horas después de que pruebas forenses detectaran rastros de narcóticos en muestras de cabello del directivo, quien cuenta con doble nacionalidad turca y estadounidense. De acuerdo con el medio estatal TRT, Saran había sido citado la semana pasada para comparecer ante los fiscales y posteriormente fue enviado a una instalación médica forense, donde proporcionó muestras de cabello y sangre como parte del procedimiento.

La investigación, supervisada por la Fiscalía General de Estambul, se desarrolla desde principios de diciembre y ha derivado en la detención de más de una docena de personas. Entre los implicados figuran presentadores de televisión, periodistas, cantantes, actores y creadores de contenido en redes sociales. Los cargos que se investigan incluyen producción y tráfico de drogas, así como la facilitación de la prostitución. Muchos de los detenidos han sido sometidos a análisis toxicológicos similares.