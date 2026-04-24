Demichelis renace en España: el ex de Rayados es el mejor técnico de abril en LaLiga

El Mallorca confirmó su mejoría con resultados contundentes en el Estadio Mallorca Son Moix , donde logró vencer al Real Madrid (2-1) , superar al Rayo Vallecano (2-0) y rescatar un empate frente al Valencia (1-1) . Estos números ratifican la tendencia ascendente del club desde la llegada del estratega argentino al banquillo.

El técnico argentino Martín Demichelis , actual entrenador del RCD Mallorca , fue reconocido como el mejor entrenador del mes de abril en LaLiga EA Sports , luego de firmar un cierre positivo con dos victorias y un empate en los tres partidos disputados durante ese periodo.

Demichelis obtuvo el premio tras imponerse en la votación final a dos rivales de peso: Guillermo Almada, actual entrenador del Oviedo y ex técnico en la Liga MX con Santos Laguna y Pachuca, además de Hansi Flick, quien dirige al FC Barcelona, equipo que se mantiene como líder tras 32 jornadas.

El entrenador sudamericano llegó al futbol español con la misión urgente de evitar el descenso, ya que el Mallorca se encontraba en zona roja con apenas 24 puntos. Desde su arribo, el equipo ha respondido con firmeza, al sumar 11 de 18 puntos posibles, alcanzando actualmente 35 unidades, lo que le permite respirar fuera de los puestos de peligro.

NADIE LO EXTRAÑA EN LA SULTANA

Antes de su etapa en España, Demichelis vivió una corta pero intensa aventura en el futbol mexicano al frente de Rayados de Monterrey, donde dirigió 43 partidos, con un saldo de 20 triunfos, 11 empates y 12 derrotas.

Su ciclo terminó de forma abrupta el 11 de mayo de 2025, luego de ser cesado por los malos resultados, especialmente tras la eliminación en los Cuartos de Final del Clausura 2025, donde Monterrey cayó ante el Toluca de Antonio Mohamed.

Con el premio en sus manos, Demichelis buscará mantener el impulso en las últimas seis jornadas del campeonato para sellar la permanencia. Los próximos compromisos del Mallorca serán ante: Deportivo Alavés (25 de abril), Girona FC (1 de mayo), Villarreal CF (10 de mayo), Getafe (13 de mayo), Levante (17 de mayo) y cerrará la temporada frente al Real Oviedo (24 de mayo).

Mallorca vive un momento de esperanza y estabilidad, y Demichelis parece haber encontrado en España la oportunidad ideal para reivindicarse tras su turbulento paso por la Liga MX.