Destituyen a dirigente de ingenieros en Jalisco tras gesto racista durante partido del Mundial 2026

El hecho ocurrió cuando la creadora de contenido surcoreana Yoon Su Jin , conocida en redes sociales como Ino Cat , grababa un video en las gradas del estadio.

Un aficionado mexicano perdió su cargo profesional luego de protagonizar un incidente catalogado como racista durante un partido de la Copa del Mundo 2026 entre Corea del Sur y República Checa , disputado en Guadalajara .

En las imágenes se observa a un hombre sentado detrás de ella que mira directamente a la cámara y realiza un gesto consistente en estirar las comisuras de sus ojos, acción considerada ampliamente ofensiva hacia las personas de ascendencia asiática.

La influencer compartió posteriormente el video en su cuenta de Instagram acompañado del mensaje: “Viajaste por todo el mundo para el Mundial y sufriste racismo”. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando más de 511 mil “me gusta” y cerca de 66 mil comentarios, muchos de ellos condenando la conducta del aficionado.

Tras la difusión del material, el hombre fue identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Geomáticos y Topógrafos del Estado de Jalisco (Citgej).

Ante la polémica, Bernal emitió una disculpa pública en la que expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y aseguró haber reflexionado sobre la responsabilidad derivada de sus actos. Asimismo, afirmó que a lo largo de su trayectoria personal y profesional ha procurado conducirse con respeto hacia los demás.

Por su parte, Citgej manifestó su rechazo al incidente mediante un comunicado oficial, en el que informó la apertura de una investigación interna para analizar el caso. Posteriormente, la organización confirmó la destitución de Bernal Miramontes de la presidencia del organismo.

El consejo directivo señaló que el asunto será revisado conforme a los mecanismos internos establecidos en sus estatutos y reiteró su compromiso con la promoción de una cultura basada en el respeto, la hospitalidad y la sana convivencia para todas las personas.