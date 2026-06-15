Destituyen a dirigente de ingenieros en Jalisco tras gesto racista durante partido del Mundial 2026

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    Destituyen a dirigente de ingenieros en Jalisco tras gesto racista durante partido del Mundial 2026
    Caro le sale al hombre hacerse el chistoso, en una época donde todo se toma como ofensa. FOTOS: ESPECIAL

Ulises Bernal Miramontes fue separado de su cargo después de ser captado gesticulando detrás de una influencer, como si él fuera asiático, durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa

Un aficionado mexicano perdió su cargo profesional luego de protagonizar un incidente catalogado como racista durante un partido de la Copa del Mundo 2026 entre Corea del Sur y República Checa, disputado en Guadalajara.

El hecho ocurrió cuando la creadora de contenido surcoreana Yoon Su Jin, conocida en redes sociales como Ino Cat, grababa un video en las gradas del estadio.

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En las imágenes se observa a un hombre sentado detrás de ella que mira directamente a la cámara y realiza un gesto consistente en estirar las comisuras de sus ojos, acción considerada ampliamente ofensiva hacia las personas de ascendencia asiática.

La influencer compartió posteriormente el video en su cuenta de Instagram acompañado del mensaje: “Viajaste por todo el mundo para el Mundial y sufriste racismo”. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando más de 511 mil “me gusta” y cerca de 66 mil comentarios, muchos de ellos condenando la conducta del aficionado.

Tras la difusión del material, el hombre fue identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Geomáticos y Topógrafos del Estado de Jalisco (Citgej).

Ante la polémica, Bernal emitió una disculpa pública en la que expresó su arrepentimiento por lo ocurrido y aseguró haber reflexionado sobre la responsabilidad derivada de sus actos. Asimismo, afirmó que a lo largo de su trayectoria personal y profesional ha procurado conducirse con respeto hacia los demás.

Por su parte, Citgej manifestó su rechazo al incidente mediante un comunicado oficial, en el que informó la apertura de una investigación interna para analizar el caso. Posteriormente, la organización confirmó la destitución de Bernal Miramontes de la presidencia del organismo.

El consejo directivo señaló que el asunto será revisado conforme a los mecanismos internos establecidos en sus estatutos y reiteró su compromiso con la promoción de una cultura basada en el respeto, la hospitalidad y la sana convivencia para todas las personas.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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