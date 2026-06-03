El Manchester City es el club que más aporta futbolistas al Mundial, ¿qué otros equipos son ‘materia prima’?

La Premier League vuelve a confirmar su condición como una de las ligas más competitivas y poderosas del mundo gracias a la importante presencia de sus futbolistas en el certamen.

Una vez reveladas las convocatorias oficiales de las distintas selecciones para la Copa Mundial 2026, también ha quedado al descubierto cuáles son los clubes que más talento aportarán a la competencia.

El Manchester City encabeza la clasificación de equipos con más representantes mundialistas al registrar 19 jugadores convocados por diferentes selecciones nacionales. Entre ellos destaca Erling Haaland, quien defenderá los colores de Noruega durante la justa internacional.

En el segundo puesto aparece el Bayern Munich, vigente campeón de la Bundesliga, con 17 futbolistas incluidos en las listas oficiales presentadas ante la FIFA.

La tercera posición es compartida por dos de los clubes más destacados del futbol europeo reciente: Arsenal y Paris Saint-Germain, ambos con 16 jugadores convocados para la Copa del Mundo. Los dos equipos fueron protagonistas de la última edición de la Champions League y vuelven a demostrar la profundidad de sus plantillas.

Por parte de España, el FC Barcelona se convierte en el máximo representante de LaLiga al aportar 15 futbolistas internacionales, consolidándose entre los clubes con mayor presencia en el torneo.

LOS GIGANTES QUE APORTAN MENOS MATERIAL HUMANO

Mientras varios clubes dominan el ranking de representantes mundialistas, algunos de los equipos más prestigiosos de Europa llaman la atención por aportar una cantidad considerablemente menor de jugadores.

El Real Madrid registra únicamente 10 futbolistas convocados, una cifra inesperada para una de las instituciones más exitosas y dominantes del futbol mundial. Diversos factores explican este escenario, entre ellos la presencia de jugadores cuyas selecciones no consiguieron clasificar al Mundial, además de retiros internacionales y algunas ausencias por lesión.

La misma cifra presenta el AC Milan, histórico conjunto italiano y siete veces campeón de Europa, que también contará con 10 representantes repartidos entre las 48 selecciones participantes.

El caso más llamativo es el del Chelsea FC, que apenas aporta ocho jugadores al torneo. El conjunto londinense protagoniza una de las caídas más pronunciadas dentro del llamado “Big Six” de Inglaterra, siendo incluso superado por clubes de menor proyección mediática en la Premier League. Un ejemplo es el Crystal Palace, que tendrá 12 futbolistas en la Copa Mundial, cuatro más que los Blues.