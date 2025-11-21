Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte

La edición 2025 de la Carrera Cristo Rey “José Pilar Valdés: Volver al Origen” está lista para celebrarse este domingo 23 de noviembre a las 8 de la mañana en la comunidad de La Libertad de Saltillo, con el objetivo principal de recaudar fondos para la remodelación de la Iglesia Cristo Rey.

El evento, apoyado por empresas y patrocinadores locales como BorgWarner y Grupo Región, convoca a corredores, trotadores y caminantes a participar en dos distancias: 5 y 8 kilómetros, ambas diseñadas en ruta urbana, con salida y meta en la plaza principal de La Libertad.

CARRERA CRISTO REY: PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS

La competencia incluirá categorías varonil y femenil, con premios en efectivo para los primeros tres lugares:

- Primer lugar: $4,000

- Segundo lugar: $2,000

- Tercer lugar: $1,000

También habrá categoría infantil para niñas y niños de 7 a 12 años, con premios sorpresa para los tres mejores.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la página de Facebook: Chamacos de La Libertad, o al teléfono 844-105-21-79.