Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte

/ 21 noviembre 2025
    Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
    La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo. FOTO: ESPECIAL

La tradicional prueba atlética se correrá este domingo 23 de noviembre en La Libertad, Saltillo, con distancias de 5K y 8K y premios en efectivo para las categorías varonil y femenil

La edición 2025 de la Carrera Cristo Rey “José Pilar Valdés: Volver al Origen” está lista para celebrarse este domingo 23 de noviembre a las 8 de la mañana en la comunidad de La Libertad de Saltillo, con el objetivo principal de recaudar fondos para la remodelación de la Iglesia Cristo Rey.

El evento, apoyado por empresas y patrocinadores locales como BorgWarner y Grupo Región, convoca a corredores, trotadores y caminantes a participar en dos distancias: 5 y 8 kilómetros, ambas diseñadas en ruta urbana, con salida y meta en la plaza principal de La Libertad.

CARRERA CRISTO REY: PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS

La competencia incluirá categorías varonil y femenil, con premios en efectivo para los primeros tres lugares:

- Primer lugar: $4,000

- Segundo lugar: $2,000

- Tercer lugar: $1,000

También habrá categoría infantil para niñas y niños de 7 a 12 años, con premios sorpresa para los tres mejores.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la página de Facebook: Chamacos de La Libertad, o al teléfono 844-105-21-79.

$!La prueba ofrece 5K y 8K con premiación en efectivo para ambas ramas.
La prueba ofrece 5K y 8K con premiación en efectivo para ambas ramas. FOTO: ESPECIAL

La inscripción general tiene un costo de 250 pesos e incluye kit con playera, número y medalla; mientras que la inscripción infantil cuesta 60 pesos.

El evento mantiene su sentido solidario, ya que los recursos generados serán destinados a la remodelación de la Iglesia Cristo Rey, reforzando el espíritu comunitario y deportivo de la zona.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

