Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
La tradicional prueba atlética se correrá este domingo 23 de noviembre en La Libertad, Saltillo, con distancias de 5K y 8K y premios en efectivo para las categorías varonil y femenil
La edición 2025 de la Carrera Cristo Rey “José Pilar Valdés: Volver al Origen” está lista para celebrarse este domingo 23 de noviembre a las 8 de la mañana en la comunidad de La Libertad de Saltillo, con el objetivo principal de recaudar fondos para la remodelación de la Iglesia Cristo Rey.
El evento, apoyado por empresas y patrocinadores locales como BorgWarner y Grupo Región, convoca a corredores, trotadores y caminantes a participar en dos distancias: 5 y 8 kilómetros, ambas diseñadas en ruta urbana, con salida y meta en la plaza principal de La Libertad.
CARRERA CRISTO REY: PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS
La competencia incluirá categorías varonil y femenil, con premios en efectivo para los primeros tres lugares:
TE PUEDE INTERESAR: Repechaje Mundial 2026: FIFA confirma horarios y qué países jugarán en Monterrey y Guadalajara
- Primer lugar: $4,000
- Segundo lugar: $2,000
- Tercer lugar: $1,000
También habrá categoría infantil para niñas y niños de 7 a 12 años, con premios sorpresa para los tres mejores.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la página de Facebook: Chamacos de La Libertad, o al teléfono 844-105-21-79.
La inscripción general tiene un costo de 250 pesos e incluye kit con playera, número y medalla; mientras que la inscripción infantil cuesta 60 pesos.
El evento mantiene su sentido solidario, ya que los recursos generados serán destinados a la remodelación de la Iglesia Cristo Rey, reforzando el espíritu comunitario y deportivo de la zona.