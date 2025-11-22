Alex Montiel casi llega a los golpes con Marc Crosas tras Final de la Kings Cup Américas

La Final de la Kings Cup Américas terminó en polémica. Aunque el título quedó en manos de Furia FC, equipo respaldado por Neymar Jr., los reflectores se los llevó el fuerte altercado que protagonizó Alex Montiel, conocido por El Escorpión Dorado, con Marc Crosas, directivo de la Kings League Américas, luego de la caída de Peluche Caligari.

Peluche Caligari llegó a la última instancia como uno de los equipos sensación del torneo, con una gran popularidad y un estilo atractivo dentro del formato de futbol 7.

Sin embargo, la escuadra terminó derrotada frente al Furia FC, lo que generó frustración evidente entre sus integrantes y seguidores en la arena.

Mientras Furia FC celebraba su coronación, la transmisión captó a Montiel visiblemente molesto.

Lo que parecía una discusión verbal terminó escalando rápidamente a un intercambio físico con Marc Crosas, quien funge como figura clave en la dirección deportiva de la Kings League Américas.