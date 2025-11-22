Alex Montiel casi llega a los golpes con Marc Crosas tras Final de la Kings Cup Américas
Conocido por encarnar al Escorpión Dorado, el influencer tuvo un enfrentamiento con el analista de TUDN, luego de la derrota del Peluche Caligari frente al Furia FC de Neymar Jr.
La Final de la Kings Cup Américas terminó en polémica. Aunque el título quedó en manos de Furia FC, equipo respaldado por Neymar Jr., los reflectores se los llevó el fuerte altercado que protagonizó Alex Montiel, conocido por El Escorpión Dorado, con Marc Crosas, directivo de la Kings League Américas, luego de la caída de Peluche Caligari.
Peluche Caligari llegó a la última instancia como uno de los equipos sensación del torneo, con una gran popularidad y un estilo atractivo dentro del formato de futbol 7.
Sin embargo, la escuadra terminó derrotada frente al Furia FC, lo que generó frustración evidente entre sus integrantes y seguidores en la arena.
Mientras Furia FC celebraba su coronación, la transmisión captó a Montiel visiblemente molesto.
Lo que parecía una discusión verbal terminó escalando rápidamente a un intercambio físico con Marc Crosas, quien funge como figura clave en la dirección deportiva de la Kings League Américas.
EL MOMENTO TENSO QUE ENCENDIÓ LAS REDES: MONTIEL ENCARA A CROSAS POR SUPUESTO ALTERCADO PREVIO
En videos que circularon inmediatamente en redes sociales, se observa a El Escorpión Dorado acercarse a Crosas para reclamarle algo de forma airada.
La tensión aumentó y miembros del staff, incluido el directivo y exfutbolista, Miguel Layún, intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores.
El público presente reaccionó entre gritos y desconcierto, mientras el evento cerraba envuelto en controversia.
Sin embargo, en publicaciones posteriores a este incidente, Montiel refirió que quien va a provocar al entrenador de su equipo es el propio Crosas, recalcando que quién lo encaró fue él, fuera de personaje y recriminando la labor del exfutbolista como director de la Liga.
El incidente podría tener impacto mediático y deportivo, pues afecta directamente la imagen del campeonato, que ha destacado no solo por su formato innovador, sino por atraer a figuras internacionales como Neymar, James Rodríguez, Javier Hernández y Kun Agüero.
