Fallece Javier de la Torre, miembro de una de las familias futbolísticas de más tradición en México

Aunque Javier mantuvo un perfil discreto, su apellido está profundamente ligado a una de las etapas más gloriosas del Club Deportivo Guadalajara y del futbol mexicano.

El futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca , integrante de una de las familias con mayor tradición e influencia en la historia del balompié nacional, especialmente de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Uno de los primeros pronunciamientos oficiales fue emitido por el propio Club Deportivo Guadalajara.

“El Club Deportivo Guadalajara lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Javier de la Torre Menchaca, hijo de nuestro ex director técnico, el Ing. Javier de la Torre, y hermano de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre”, publicó la institución rojiblanca.

El mensaje generó numerosas reacciones entre aficionados, ex jugadores y figuras del deporte, quienes recordaron el enorme legado que la familia De la Torre construyó a lo largo de varias generaciones dentro del futbol mexicano.

Javier de la Torre Menchaca era hijo de Javier de la Torre Jiménez, considerado uno de los entrenadores más importantes en la historia de Chivas y pieza clave del legendario “Campeonísimo”, equipo que marcó una época durante las décadas de 1950 y 1960.

Bajo la dirección de Javier de la Torre Jiménez, el Guadalajara conquistó múltiples campeonatos y consolidó una identidad histórica basada en el talento mexicano, convirtiéndose en uno de los clubes más representativos de la Liga MX.

Además, Javier de la Torre Menchaca era hermano de Eduardo “Yayo” de la Torre, exfutbolista y entrenador con una destacada trayectoria dentro del futbol nacional, tanto en Chivas como en distintos proyectos deportivos y directivos.

La Federación Mexicana de Futbol también expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial:

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca, hermano de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre, quien fue auxiliar técnico de la Selección Nacional de México. Nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos en este difícil momento”.

A diferencia de otros integrantes de la familia, Javier de la Torre Menchaca no desarrolló una carrera pública dentro del futbol profesional; sin embargo, siempre permaneció cercano al entorno deportivo y al legado histórico que distingue al apellido De la Torre.

La familia De la Torre es considerada una de las dinastías más importantes del futbol mexicano, con presencia durante décadas como jugadores, entrenadores, directivos y auxiliares técnicos, principalmente vinculados al Guadalajara y a la Selección Mexicana.

Tras darse a conocer el fallecimiento, aficionados y diversas cuentas relacionadas con el futbol compartieron mensajes de apoyo y reconocimiento hacia la familia, recordando la huella que dejaron en una de las épocas más exitosas de Chivas.