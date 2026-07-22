Casemiro ficha con Inter Miami, pero la MLS investiga una posible irregularidad

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    Casemiro ficha con Inter Miami, pero la MLS investiga una posible irregularidad
    Casemiro reforzará el mediocampo del Inter Miami y compartirá vestidor con Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. FOTO: X/INTER MIAMI

El brasileño llega como agente libre hasta 2027, mientras la Liga revisa la negociación por los derechos que pertenecían al LA Galaxy

Casemiro es jugador del Inter Miami. Inter oficializó al mediocampista brasileño como agente libre, una incorporación que lo reunirá con Lionel Messi y reforzará al campeón de la MLS, aunque el movimiento llegó acompañado por una investigación de la Liga.

El ex del Real Madrid y Manchester United, de 34 años, firmó hasta el cierre de la temporada corta de la MLS en 2027, con opción para extender el vínculo hasta junio de 2029. Su alta depende de recibir la visa P-1 para competir en Estados Unidos.

“Lo que más me motiva es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el club significa mucho para mí”, declaró Casemiro.

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¿Por qué investiga la MLS el fichaje de Casemiro?

El foco está en una acusación de “tampering”, término que alude a una posible interferencia o contacto indebido en la negociación.

LA Galaxy tenía la Discovery Priority del brasileño, regla de la MLS que concede a una franquicia preferencia para negociar con un futbolista que aún no pertenece a la Liga.

Esa prioridad no obligaba a Casemiro a fichar por el Galaxy, pero sí exigía que Inter Miami alcanzara un arreglo con el club de Los Ángeles antes de contratarlo.

Ambos equipos ya pactaron la cesión de esos derechos; sin embargo, las condiciones permanecerán reservadas hasta que concluya la pesquisa.

La MLS no aclaró si la sospecha se relaciona con posibles contactos entre Miami y el jugador antes de obtener la prioridad o con el proceso para adquirirla.

Tampoco anunció un plazo ni adelantó eventuales sanciones. Por ahora, la llegada del brasileño sigue firme mientras la Liga recopila información.

Casemiro aterriza con uno de los palmarés más importantes de su generación: ganó cinco Champions League, tres Ligas de España y 18 títulos con el Real Madrid.

Con Manchester United conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup; con Brasil suma 91 partidos y la Copa América de 2019. Ahora buscará trasladar su liderazgo al equipo de David Beckham, aunque su desembarco ya puso al Inter Miami bajo la lupa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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