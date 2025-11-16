Sin CR7, Portugal firma un 9-1 histórico ante Armenia y clasifica al Mundial 2026

La Selección de Portugal aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras superar 9-1 a Armenia en el Estadio Do Dragão de Oporto, en un encuentro donde el equipo local no contó con Cristiano Ronaldo debido a suspensión. Aun así, el conjunto dirigido por Roberto Martínez resolvió el compromiso con amplitud y cerró su participación en las eliminatorias de la UEFA como líder del Grupo F.

La ausencia de CR7 fue cubierta por la producción ofensiva de Bruno Fernandes y João Neves, quienes firmaron tres goles cada uno. Desde los primeros minutos, el cuadro portugués mostró claridad. El 1-0 llegó al minuto 7, cuando Renato Veiga, defensa del Villarreal, aprovechó un rebote del portero armenio tras un disparo inicial de Bruno Fernandes. La jugada fue revisada por un posible fuera de juego, pero el tanto terminó validado y representó el debut goleador del defensor con su selección.

Armenia respondió pronto. En su primera llegada al área rival, Eduard Spertsyan empató al 18’ luego de un desajuste en la zaga lusa que dejó a Diogo Costa sin margen de reacción. Sin embargo, el empate se diluyó rápido.