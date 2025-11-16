Sin CR7, Portugal firma un 9-1 histórico ante Armenia y clasifica al Mundial 2026

/ 16 noviembre 2025
    Sin CR7, Portugal firma un 9-1 histórico ante Armenia y clasifica al Mundial 2026
    João Neves celebró su triplete en Oporto, clave en la clasificación al Mundial 2026. FOTO: EFE

Con hat-tricks de Bruno Fernandes y João Neves, el equipo luso superó la ausencia de Cristiano Ronaldo y cerró la eliminatoria como líder del Grupo F

La Selección de Portugal aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras superar 9-1 a Armenia en el Estadio Do Dragão de Oporto, en un encuentro donde el equipo local no contó con Cristiano Ronaldo debido a suspensión. Aun así, el conjunto dirigido por Roberto Martínez resolvió el compromiso con amplitud y cerró su participación en las eliminatorias de la UEFA como líder del Grupo F.

La ausencia de CR7 fue cubierta por la producción ofensiva de Bruno Fernandes y João Neves, quienes firmaron tres goles cada uno. Desde los primeros minutos, el cuadro portugués mostró claridad. El 1-0 llegó al minuto 7, cuando Renato Veiga, defensa del Villarreal, aprovechó un rebote del portero armenio tras un disparo inicial de Bruno Fernandes. La jugada fue revisada por un posible fuera de juego, pero el tanto terminó validado y representó el debut goleador del defensor con su selección.

Armenia respondió pronto. En su primera llegada al área rival, Eduard Spertsyan empató al 18’ luego de un desajuste en la zaga lusa que dejó a Diogo Costa sin margen de reacción. Sin embargo, el empate se diluyó rápido.

Al 28’, un pase atrás mal ejecutado por Armenia fue interceptado por Gonçalo Ramos, delantero del Paris Saint-Germain, quien robó la pelota y definió para el 2-1. Apenas dos minutos más tarde, una recuperación en zona avanzada permitió a João Neves marcar el 3-1, instalando un dominio que Portugal ya no soltó.

El mediocampista del PSG volvió a encontrar portería al 41’ para convertir su segundo de la noche. En tiempo añadido de la primera mitad, una falta sobre Rúben Dias derivó en un penalti que Bruno Fernandes convirtió para enviar el partido 5-1 al descanso.

Con la misma intensidad, Portugal extendió la ventaja en el complemento. Bruno Fernandes anotó al 51’ tras asistencia de Gonçalo Ramos, y más tarde, al 72’, volvió a marcar desde el punto penal después de una falta cometida por Artak Muradyan sobre Jovane Cabral.

En los minutos finales, Francisco Conceição cerró la cuenta con el noveno gol del encuentro, completando una actuación que dejó sin respuesta al conjunto visitante.

El triunfo permitió a Portugal concluir la eliminatoria con 13 puntos, tres más que Irlanda, que disputará el repechaje. Armenia terminó último del sector con tres unidades. A pesar de la lluvia constante, el público local se mantuvo firme y protagonizó un homenaje en el minuto 21 en memoria del fallecido delantero Diogo Jota.

