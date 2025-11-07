México suma su primer triunfo en el Mundial Sub-17 y sueña con avanzar a Octavos

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió este viernes su primera victoria en el Mundial Sub-17 2025 al imponerse 1-0 a Costa de Marfil, en un duelo sufrido, cerrado y lleno de tensión, donde el gol del atacante de Xolos de Tijuana, Ian Olvera, terminó marcando la diferencia en Doha, Qatar.

El resultado mantiene vivo el sueño del Tri de clasificar a los Octavos de Final, algo que definirá el lunes 11 de noviembre ante Suiza, en punto de las 6:30 de la mañana (hora del centro de México).

Desde los primeros segundos del encuentro, México intentó imponer condiciones. Aún no se cumplía el primer minuto cuando Luis Gamboa, volante del Atlas, tomó la pelota por la banda izquierda y logró sacar un disparo que exigió al arquero Christ Kouassi.

El rebote quedó vivo en el área, pero Gael García, delantero de Chivas, no alcanzó a rematar.