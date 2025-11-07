México suma su primer triunfo en el Mundial Sub-17 y sueña con avanzar a Octavos

Fútbol
/ 7 noviembre 2025
    México suma su primer triunfo en el Mundial Sub-17 y sueña con avanzar a Octavos
    Ian Olvera celebra el gol con el que México venció a Costa de Marfil y mantiene viva la esperanza de avanzar en el Mundial Sub-17. FOTO: MEXSPORT

Con gol de Ian Olvera, el Tri Sub-17 venció 1-0 a Costa de Marfil en Doha y se jugará la clasificación el lunes 11 de noviembre ante Suiza

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió este viernes su primera victoria en el Mundial Sub-17 2025 al imponerse 1-0 a Costa de Marfil, en un duelo sufrido, cerrado y lleno de tensión, donde el gol del atacante de Xolos de Tijuana, Ian Olvera, terminó marcando la diferencia en Doha, Qatar.

El resultado mantiene vivo el sueño del Tri de clasificar a los Octavos de Final, algo que definirá el lunes 11 de noviembre ante Suiza, en punto de las 6:30 de la mañana (hora del centro de México).

Desde los primeros segundos del encuentro, México intentó imponer condiciones. Aún no se cumplía el primer minuto cuando Luis Gamboa, volante del Atlas, tomó la pelota por la banda izquierda y logró sacar un disparo que exigió al arquero Christ Kouassi.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Última llamada!: Juárez, Atlas y Necaxa se juegan los últimos boletos al Play-In del Apertura 2025

El rebote quedó vivo en el área, pero Gael García, delantero de Chivas, no alcanzó a rematar.

Costa de Marfil respondió muy rápido. Al minuto 14, Alynho Haïdara se encontró con la oportunidad más clara para los africanos, pero la intervención de Santiago López en el mano a mano evitó el gol y mantuvo al Tri con vida. Ese aviso cambió el ritmo del partido: los marfileños se hicieron del balón y obligaron a México a resistir.

Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Carlos Cariño comenzó a equilibrar el trámite, aunque sin demasiada claridad ofensiva.

Las marcas férreas y las imprecisiones en la última zona del campo frenaron cualquier intento mexicano. Costa de Marfil, en cambio, cerró fuerte la primera mitad y volvió a generar peligro en la reanudación.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado a un empate, México encontró la llave en la pelota parada. Al minuto 74, tras un cobro desde el costado, Ian Olvera se elevó dentro del área y remató de cabeza para el 1-0 que selló la victoria. Un gol tan necesario como trabajado.

Los minutos finales fueron de resistencia. Costa de Marfil adelantó líneas y forzó a México a defender con orden, mientras el reloj avanzaba lentamente. Finalmente, el silbatazo final marcó el desahogo.

Ahora, el Tri Sub-17 dependerá de sí mismo: una victoria frente a Suiza garantizaría el pase a los Octavos de Final. El partido se jugará el lunes 11 de noviembre a las 6:30 de la mañana. México respira. México sigue vivo. Y México se juega todo en su próximo partido.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Doha

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario