México suma su primer triunfo en el Mundial Sub-17 y sueña con avanzar a Octavos
Con gol de Ian Olvera, el Tri Sub-17 venció 1-0 a Costa de Marfil en Doha y se jugará la clasificación el lunes 11 de noviembre ante Suiza
La Selección Mexicana Sub-17 consiguió este viernes su primera victoria en el Mundial Sub-17 2025 al imponerse 1-0 a Costa de Marfil, en un duelo sufrido, cerrado y lleno de tensión, donde el gol del atacante de Xolos de Tijuana, Ian Olvera, terminó marcando la diferencia en Doha, Qatar.
El resultado mantiene vivo el sueño del Tri de clasificar a los Octavos de Final, algo que definirá el lunes 11 de noviembre ante Suiza, en punto de las 6:30 de la mañana (hora del centro de México).
Desde los primeros segundos del encuentro, México intentó imponer condiciones. Aún no se cumplía el primer minuto cuando Luis Gamboa, volante del Atlas, tomó la pelota por la banda izquierda y logró sacar un disparo que exigió al arquero Christ Kouassi.
El rebote quedó vivo en el área, pero Gael García, delantero de Chivas, no alcanzó a rematar.
Costa de Marfil respondió muy rápido. Al minuto 14, Alynho Haïdara se encontró con la oportunidad más clara para los africanos, pero la intervención de Santiago López en el mano a mano evitó el gol y mantuvo al Tri con vida. Ese aviso cambió el ritmo del partido: los marfileños se hicieron del balón y obligaron a México a resistir.
Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Carlos Cariño comenzó a equilibrar el trámite, aunque sin demasiada claridad ofensiva.
Las marcas férreas y las imprecisiones en la última zona del campo frenaron cualquier intento mexicano. Costa de Marfil, en cambio, cerró fuerte la primera mitad y volvió a generar peligro en la reanudación.
Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado a un empate, México encontró la llave en la pelota parada. Al minuto 74, tras un cobro desde el costado, Ian Olvera se elevó dentro del área y remató de cabeza para el 1-0 que selló la victoria. Un gol tan necesario como trabajado.
Los minutos finales fueron de resistencia. Costa de Marfil adelantó líneas y forzó a México a defender con orden, mientras el reloj avanzaba lentamente. Finalmente, el silbatazo final marcó el desahogo.
Ahora, el Tri Sub-17 dependerá de sí mismo: una victoria frente a Suiza garantizaría el pase a los Octavos de Final. El partido se jugará el lunes 11 de noviembre a las 6:30 de la mañana. México respira. México sigue vivo. Y México se juega todo en su próximo partido.