Ateneo Blanco y Rojo se coronan en el torneo juvenil 2025 de la UAdeC

El torneo juvenil 2025 de futbol americano organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila dejó una imagen poco común: dos equipos del mismo plantel celebrando campeonatos en categorías distintas. Ateneo Blanco, en el Grupo B, y Ateneo Rojo, en el Grupo A, cerraron la temporada con triunfos en partidos finales que confirmaron el alcance del trabajo formativo del Ateneo Fuente. El primero en levantar el trofeo fue el conjunto Blanco, que impuso condiciones desde el arranque ante los Búhos de la Preparatoria Mariano Narváez González. El marcador de 42-6 reflejó un juego controlado por la ofensiva ateneísta, que encontró puntos temprano y sostuvo el ritmo durante los cuatro cuartos. La defensa también respondió, limitando los avances del rival y evitando que el partido se cerrara en algún momento. Horas más tarde, el turno fue para el Ateneo Rojo, que enfrentó una prueba más exigente ante los Dragones de la Universidad Carolina, campeones vigentes. El duelo se resolvió 42-29 tras un intercambio constante de anotaciones, en un encuentro que mantuvo atención en las gradas hasta el cierre. La victoria significó no solo el título del Grupo A, sino el fin del reinado inmediato de los Dragones.

El resultado tuvo un peso especial por el antecedente histórico de la institución. Fue en 1954 cuando un equipo del Ateneo participó por primera vez en categoría juvenil bajo la dirección de Juan Lobato Sánchez, compitiendo en la liga del noreste con sede en Monterrey. Años después, en 1957, surgieron de manera formal dos representativos: el Blanco y el Rojo, ambos dirigidos por el mismo entrenador. Aquella decisión permitió que el Ateneo escribiera sus primeros capítulos de campeonatos juveniles, con títulos en 1957 y 1961. Después de esa etapa, la institución no volvió a presentar dos equipos campeones en el mismo torneo durante más de seis décadas. La edición 2025 rompió esa pausa histórica bajo la conducción del coach José Alfredo Prado, quien encabezó una estructura que sostuvo dos planteles competitivos desde la pretemporada hasta las finales. En el duelo estelar ante los Dragones, el mariscal Erik Estrada condujo la ofensiva del Ateneo Rojo con cuatro pases de anotación, tres de ellos conectados con Luis Gerardo Orta Fuentes. También tuvieron participación clave Luis Alejandro Durán Pérez, Luis Ramón García, Alan Morales, Juan García, Enrique Rodríguez, Leonardo Sifuentes y Pablo Ruiz, quienes sumaron yardas y puntos en momentos clave. Del lado de la Universidad Carolina, destacaron Cristian Sastre, Aquiles Galván y Sebastián Salazar, responsables de mantener el marcador en disputa.