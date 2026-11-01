Broncos remontan a Chiefs en dramático final y conquistan la cima del Oeste de la AFC

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    Broncos remontan a Chiefs en dramático final y conquistan la cima del Oeste de la AFC
    Una dramática remontada de los Broncos de Denver ante los Chiefs de Kansas City, cambió el liderato divisional de la AFC Oeste. FOTO: AP

Bo Nix comandó una reacción de 15 puntos en el último cuarto y la defensiva de Denver detuvo a Patrick Mahomes para conseguir un triunfo crucial en la Semana 8 de la NFL

Los Broncos de Denver firmaron una remontada decisiva en la Semana 8 de la NFL 2026 al vencer 28-24 a los Chiefs de Kansas City en el Empower Field at Mile High.

El equipo de Sean Payton anotó 15 puntos sin respuesta en el último cuarto, frenó a Patrick Mahomes cerca de la zona de anotación y asumió el liderato del Oeste de la Conferencia Americana.

La victoria dejó a Denver con marca de 6-2, mientras Kansas City cayó a 5-2 en la lucha por la cima divisional.

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Los Broncos también cobraron revancha de la derrota 31-10 sufrida ante los Chiefs en la primera semana y conservaron su invicto como locales, un respaldo rumbo a la postemporada.

Denver abrió el marcador con un gol de campo de 39 yardas de Wil Lutz, pero Mahomes respondió con un pase de anotación de 11 yardas a Rashee Rice. Kansas City cerró el primer periodo arriba 7-3 en un duelo donde las defensivas obligaron a los ataques a trabajar cada serie para avanzar sobre el terreno.

En el segundo cuarto, Lutz acercó a los locales con otro gol de campo, ahora de 45 yardas.

Los Chiefs contestaron con una conexión de 73 yardas entre Mahomes y Emmett Johnson que amplió la diferencia a 14-6. El corredor encontró espacios en la cobertura de Denver y fue un arma clave.

Bo Nix sostuvo a los Broncos con una serie de 12 jugadas y 69 yardas y lanzó un pase de una yarda a Jaylen Waddle en cuarta oportunidad.

El touchdown colocó el 14-13, pero Harrison Butker respondió antes del descanso con un gol de campo de 45 yardas para poner el 17-13.

Tras el medio tiempo, la ofensiva de Denver perdió ritmo y acumuló despejes consecutivos. Kansas City aprovechó con otro envío de Mahomes, esta vez de cuatro yardas a Noah Gray, para elevar su ventaja a 24-13.

La diferencia de 11 puntos parecía suficiente ante unos Broncos que no encontraban continuidad en sus posesiones.

La reacción llegó en el último periodo. Nix encabezó una ofensiva de 80 yardas y completó, en cuarta y gol, un pase de dos yardas al ala cerrada Nate Adkins.

Después encontró a Waddle en la conversión de dos puntos para recortar el marcador a 24-21. Denver volvió a la pelea.

Los Chiefs pudieron ampliar su ventaja, pero Butker falló un gol de campo de 54 yardas. Con el balón de regreso, Nix conectó con Jonah Coleman en una jugada de más de 50 yardas que lo acercó a la zona de anotación. En la siguiente acción, el corredor anotó por tierra y consumó la remontada.

Kansas City tuvo una última posesión y Mahomes avanzó hasta la línea de gol. La defensiva de Denver resistió en los segundos finales y evitó el touchdown que habría cambiado el desenlace. Nix terminó con 222 yardas y dos pases de anotación; Mahomes lanzó para 321 yardas y tres touchdowns, pero se marchó derrotado.

Coleman aportó el acarreo del triunfo y Johnson acumuló 128 yardas por recepción para los Chiefs. Denver confirmó su capacidad para resolver partidos cerrados y dio un golpe de autoridad en una división donde cada enfrentamiento directo puede influir en la clasificación a los Playoffs.

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Resultados de los juegos de las 3 de la tarde en la NFL

En el SoFi Stadium, los Rams de Los Ángeles derrotaron 24-9 a los Chargers de Los Ángeles. Kyren Williams y Blake Corum anotaron por tierra, mientras Matthew Stafford lanzó un pase de touchdown a Puka Nacua. Los Rams llegaron a marca de 4-4; los Chargers quedaron 0-7 y sumaron otro juego sin alcanzar la zona de anotación.

Finalmente, los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron 24-19 a los Dolphins de Miami en el Hard Rock Stadium. Drake Maye lideró la remontada tras llegar al descanso abajo 13-3 y participó en tres anotaciones, dos por pase y una por tierra.

Nueva Inglaterra mejoró a 5-3, mientras Miami cayó a 1-6 en la temporada.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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