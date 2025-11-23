Chiefs remontan y sostienen su aspiración de Playoffs en una jornada con movimientos clave en la NFL

Los Chiefs de Kansas City dieron un giro importante a su temporada al superar un déficit temprano y derrotar en tiempo extra a los Colts de Indianápolis, resultado que les permitió mantenerse dentro de la contienda por los playoffs. El equipo de Patrick Mahomes se encontró abajo 14-3 en la primera mitad, pero ajustó en ambos lados del balón para forzar la prórroga. En la serie final, Mahomes condujo a la ofensiva con calma y ubicó al equipo en zona de gol de campo tras un pase de 21 yardas a Rashee Rice, quien volvió a tener un papel determinante. La patada de Harrison Butker selló un triunfo que dejó a Kansas City con marca de 6-5. Rice continúa incrementando su impacto desde su regreso. A lo largo de los cuatro cuartos registró siete recepciones para 120 yardas y agregó una atrapada clave en el tiempo extra. También convirtió una jugada de dos puntos en el último periodo, acción que abrió la puerta al gol de campo del empate previo al cierre del tiempo reglamentario. Con este resultado, los Chiefs se preparan para un viaje a Dallas en el marco de la actividad de Acción de Gracias, mientras que los Colts recibirán a Houston el próximo domingo. TE PUEDE INTERESAR: Christian McCaffrey enfrenta a Carolina: análisis del regreso y pronóstico Panthers vs 49ers

OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA Los Packers de Green Bay se impusieron 23-6 a los Vikings de Minnesota, apoyados en el mejor desempeño en la carrera de Emanuel Wilson, quien sumó 107 yardas y dos anotaciones en su primera apertura. Sus 28 acarreos y el total por tierra marcaron los registros más altos para un corredor de Green Bay en lo que va del año. La defensiva también contribuyó con dos capturas de Micah Parsons y dos más de Devonte Wyatt, en un duelo donde Minnesota apenas generó cuatro yardas netas en la segunda mitad. Los Packers avanzaron a marca de 7-3-1 y comenzaron una serie de tres juegos consecutivos ante rivales divisionales. Los Ravens extendieron su racha a cinco triunfos tras imponerse 23-10 a los Jets. Derrick Henry anotó dos veces en el tercer cuarto, mientras que Lamar Jackson cerró el encuentro con 153 yardas aéreas en un juego donde limitó su movilidad por molestias recientes. Los Jets, que llegaron a tener ventaja 7-3 al descanso, sufrieron su décima temporada consecutiva con récord perdedor. Tyrod Taylor lanzó para 222 yardas y un touchdown, aunque con una intercepción tardía.

Los Seahawks de Seattle vencieron 30-24 a los Titans en un juego donde Jaxon Smith-Njigba llegó a 1,313 yardas en la temporada, superando la marca previa del equipo. Sam Darnold conectó dos veces con JSN para touchdown y Seattle mejoró a 8-3. Tennessee respondió con dos anotaciones de Chimere Dike, incluidas una en regreso de despeje de 90 yardas, pero se quedó corto en los segundos finales. Los Bears derrotaron 31-28 a los Steelers para colocarse 8-3. Caleb Williams lanzó tres touchdowns y Chicago resistió pese a dos entregas de balón y múltiples ausencias defensivas. En otro duelo, los Giants llevaron su encuentro a tiempos extra ante los Lions gracias a una jugada de fantasía en la que Jameis Winston actuó como receptor y recorrió 33 yardas hasta la zona de anotación. Detroit ganó 34-27 con un acarreo de 69 yardas de Jahmyr Gibbs.