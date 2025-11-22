Patrick Mahomes busca rescatar a los Chiefs ante unos Colts que galopan con fuerza

Los Chiefs de Kansas City reciben este domingo en el GEHA Field at Arrowhead Stadium a los Colts de Indianápolis en uno de los encuentros más determinantes de la Semana 12 de la NFL. El equipo de Patrick Mahomes llega con marca de 5-5, obligado a ganar para no rezagarse en la carrera por los Playoffs en la Conferencia Americana. Enfrente estarán unos Colts en gran momento, con registro de 8-2, impulsados por el poder ofensivo de Jonathan Taylor y la gestión eficiente del quarterback Daniel Jones. TE PUEDE INTERESAR: Play-in del Apertura 2025: Pachuca y Tijuana avanzan y dejan todo listo para el último boleto a la Liguilla

La clave para Kansas City será evitar que Indianápolis controle el reloj con su ataque terrestre y presionar constantemente a Jones, cuyo desempeño se reduce drásticamente cuando la defensa rival lo obliga a lanzar bajo presión. Sin embargo, los Chiefs han sufrido en cierres de partido y necesitan una versión dominante de Mahomes para mantenerse competitivos en casa. Los análisis de apuestas ubican ligeramente a Kansas City como favorito por el valor de su localía, pero consideran este duelo prácticamente parejo y de alto riesgo deportivo. LO QUE ESTÁ EN JUEGO Para los Chiefs de Kansas City, ganar significa mantenerse con vida en una AFC extremadamente competida; para los Colts de Indianápolis, el triunfo consolidaría su candidatura real rumbo a playoffs. Duelo con implicaciones directas y ambiente de gran tensión en Arrowhead que se podrá ver por Fox Sports a las 12 del mediodía. LOS DUELOS RESTANTES DE LA JORNADA DOMINICAL A esa misma hora abre el calendario dominical con varios encuentros clave: Jets de Nueva York vs Ravens de Baltimore; Steelers de Pittsburgh vs Bears de Chicago; Patriots de Nueva Inglaterra vs Bengals de Cincinnati; Giants de Nueva York vs Lions de Detroit, y Vikings de Minnesota vs Packers de Green Bay.