Patrick Mahomes busca rescatar a los Chiefs ante unos Colts que galopan con fuerza

Fútbol Americano
/ 22 noviembre 2025
    Patrick Mahomes busca rescatar a los Chiefs ante unos Colts que galopan con fuerza
    Patrick Mahomes enfrenta uno de los partidos más determinantes de la temporada, obligado a liderar a los Chiefs para mantenerse en la pelea por los playoffs. FOTO: ESPECIAL

Un duelo crucial en Arrowhead y con impacto directo rumbo a los Playoffs entre un Kansas City que marcha con récord dudoso y un Indianapolis con un ataque de poder

Los Chiefs de Kansas City reciben este domingo en el GEHA Field at Arrowhead Stadium a los Colts de Indianápolis en uno de los encuentros más determinantes de la Semana 12 de la NFL.

El equipo de Patrick Mahomes llega con marca de 5-5, obligado a ganar para no rezagarse en la carrera por los Playoffs en la Conferencia Americana.

Enfrente estarán unos Colts en gran momento, con registro de 8-2, impulsados por el poder ofensivo de Jonathan Taylor y la gestión eficiente del quarterback Daniel Jones.

TE PUEDE INTERESAR: Play-in del Apertura 2025: Pachuca y Tijuana avanzan y dejan todo listo para el último boleto a la Liguilla

La clave para Kansas City será evitar que Indianápolis controle el reloj con su ataque terrestre y presionar constantemente a Jones, cuyo desempeño se reduce drásticamente cuando la defensa rival lo obliga a lanzar bajo presión.

Sin embargo, los Chiefs han sufrido en cierres de partido y necesitan una versión dominante de Mahomes para mantenerse competitivos en casa.

Los análisis de apuestas ubican ligeramente a Kansas City como favorito por el valor de su localía, pero consideran este duelo prácticamente parejo y de alto riesgo deportivo.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Para los Chiefs de Kansas City, ganar significa mantenerse con vida en una AFC extremadamente competida; para los Colts de Indianápolis, el triunfo consolidaría su candidatura real rumbo a playoffs.

Duelo con implicaciones directas y ambiente de gran tensión en Arrowhead que se podrá ver por Fox Sports a las 12 del mediodía.

LOS DUELOS RESTANTES DE LA JORNADA DOMINICAL

A esa misma hora abre el calendario dominical con varios encuentros clave: Jets de Nueva York vs Ravens de Baltimore; Steelers de Pittsburgh vs Bears de Chicago; Patriots de Nueva Inglaterra vs Bengals de Cincinnati; Giants de Nueva York vs Lions de Detroit, y Vikings de Minnesota vs Packers de Green Bay.

En ventana vespertina a las 15:05 horas: Raiders de Las Vegas vs Browns de Cleveland y Cardinals de Arizona vs Jaguars de Jacksonville.

Y a las 15:25 horas, dos duelos de alto voltaje divisional: Cowboys de Dallas vs Eagles de Filadelfia y Falcons de Atlanta vs Saints de Nueva Orleans.

El cierre de la jornada será a las 19:20 horas, con: Buccaneers de Tampa Bay vs Rams de Los Ángeles.

