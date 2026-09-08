Christian González rompe récord: Patriots lo atan por 135 millones de dólares

Christian González rompió el mercado de la NFL. El esquinero de los New England Patriots acordó una extensión de cuatro años y 135 millones de dólares, con 102 millones garantizados, que lo convierte en el jugador mejor pagado de su posición por promedio anual. El acuerdo, reportado este 8 de septiembre y recogido por el sitio oficial de los Patriots, representa un promedio de 33.75 millones de dólares por temporada. La franquicia asegura la continuidad de una pieza de su defensiva antes del arranque de la campaña 2026.

González supera la reciente extensión de Devon Witherspoon con los Seattle Seahawks, pactada en cuatro años y 132 millones de dólares. La nueva referencia salarial añade otro ingrediente al choque entre ambos equipos: los dos esquineros llegarán al estreno como protagonistas dentro y fuera del campo. La renovación pone fin a meses de negociaciones y despeja una de las incógnitas de New England. El equipo había ejercido la opción de quinto año del defensivo para 2027; ahora, con la extensión, su vínculo se proyecta hasta la temporada 2031.

¿Por qué los Patriots apostaron por Christian González? Elegido con el turno 17 del Draft de 2023, el jugador transformó una primera temporada interrumpida por una lesión de hombro en una carrera de ascenso. Fue incluido en el segundo equipo All-Pro de 2024 y consiguió su primera selección al Pro Bowl en 2025. La temporada pasada acumuló 69 tackleadas y 10 pases defendidos en 14 aperturas. Su capacidad para enfrentar a los principales receptores rivales ayudó a sostener una defensiva que terminó cuarta en puntos permitidos y acompañó el regreso de los Patriots al Super Bowl. Su impacto también apareció en los momentos decisivos. En el Super Bowl LX, limitó a Jaxon Smith-Njigba a una recepción de 16 yardas cuando estuvo a cargo de su cobertura, según el análisis publicado por New England. El siguiente reto será inmediato: los Patriots visitarán a los Seahawks el miércoles 9 de septiembre en la apertura de la NFL 2026, una reedición del último Super Bowl. Con su futuro contractual resuelto, González afrontará la revancha como una de las grandes apuestas de la franquicia para volver a disputar el campeonato.