Christian González rompe récord: Patriots lo atan por 135 millones de dólares

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    Christian González rompe récord: Patriots lo atan por 135 millones de dólares
    Christian González, seleccionado al Pro Bowl en 2025, seguirá como una de las principales figuras de la defensiva de los Patriots. FOTO: ESPECIAL

New England asegura a su referente defensivo antes de la revancha contra Seattle, con un acuerdo que incluye 102 millones de dólares garantizados

Christian González rompió el mercado de la NFL. El esquinero de los New England Patriots acordó una extensión de cuatro años y 135 millones de dólares, con 102 millones garantizados, que lo convierte en el jugador mejor pagado de su posición por promedio anual.

El acuerdo, reportado este 8 de septiembre y recogido por el sitio oficial de los Patriots, representa un promedio de 33.75 millones de dólares por temporada.

La franquicia asegura la continuidad de una pieza de su defensiva antes del arranque de la campaña 2026.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/saltillo-ya-tiene-territorio-vikingo-nace-skol-vikings-la-nueva-casa-de-los-fans-de-minnesota-BH23355576

González supera la reciente extensión de Devon Witherspoon con los Seattle Seahawks, pactada en cuatro años y 132 millones de dólares.

La nueva referencia salarial añade otro ingrediente al choque entre ambos equipos: los dos esquineros llegarán al estreno como protagonistas dentro y fuera del campo.

La renovación pone fin a meses de negociaciones y despeja una de las incógnitas de New England.

El equipo había ejercido la opción de quinto año del defensivo para 2027; ahora, con la extensión, su vínculo se proyecta hasta la temporada 2031.

¿Por qué los Patriots apostaron por Christian González?

Elegido con el turno 17 del Draft de 2023, el jugador transformó una primera temporada interrumpida por una lesión de hombro en una carrera de ascenso.

Fue incluido en el segundo equipo All-Pro de 2024 y consiguió su primera selección al Pro Bowl en 2025.

La temporada pasada acumuló 69 tackleadas y 10 pases defendidos en 14 aperturas. Su capacidad para enfrentar a los principales receptores rivales ayudó a sostener una defensiva que terminó cuarta en puntos permitidos y acompañó el regreso de los Patriots al Super Bowl.

Su impacto también apareció en los momentos decisivos. En el Super Bowl LX, limitó a Jaxon Smith-Njigba a una recepción de 16 yardas cuando estuvo a cargo de su cobertura, según el análisis publicado por New England.

El siguiente reto será inmediato: los Patriots visitarán a los Seahawks el miércoles 9 de septiembre en la apertura de la NFL 2026, una reedición del último Super Bowl.

Con su futuro contractual resuelto, González afrontará la revancha como una de las grandes apuestas de la franquicia para volver a disputar el campeonato.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
Futbol Americano

Localizaciones


Foxborough

Organizaciones


NFL
New England Patriots

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Zedillo y su deuda neoliberal

Zedillo y su deuda neoliberal
true

Consuelo de tontos: La torpe apuesta de Morena

Luis Enrique Cruz, trabajador de una tienda en Puebla, evitó que una niña de cuatro años fuera atropellada y recibió un reconocimiento y 20 mil pesos.

Trabajador salva a niña de 4 años de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos de recompensa
Ángel Aguilar, exasistente de Farath Coronel, acusó al fallecido de presuntas agresiones sexuales, físicas y laborales, así como de amenazas durante su empleo.

Exasistente de Farath Coronel lo acusa de abuso sexual, violencia y explotación laboral
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Heredar una casa, terreno o patrimonio en México no necesariamente implica esperar hasta el fallecimiento.

¿Testamento, donación o usufructo?... cuál es la mejor manera y la más económica de heredar tus bienes en México
Vico Escorcia da vida a una Rosita Alvírez redefinida, alejándose del estigma del corrido para visibilizar los mecanismos de la violencia de género.

Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra
Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección mexicana que disputó el Mundial, de ahí en adelante su nivel bajó considerablemente.

¿Se le acabó el gas? Chivas vuela alto, pero Brian Gutiérrez pierde terreno en el Rebaño