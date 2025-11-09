Colts de Indianapolis se imponen en Berlín: victoria en tiempo extra ante Falcons de Atlanta

La NFL volvió a Alemania y lo hizo con un espectáculo de alto voltaje.

En el Olympiastadion de Berlín, los Colts de Indianapolis vencieron 31-25 a los Falcons de Atlanta en tiempo extra, un duelo que se definió gracias a la exhibición dominante de Jonathan Taylor, quien se convirtió en el protagonista absoluto del encuentro.

El corredor fue la llave para romper la resistencia de unos Falcons que compitieron con intensidad, pero no encontraron la contundencia necesaria en los momentos definitivos.

JONATHAN TAYLOR, LA FIGURA DEL JUEGO

Taylor fue el motor de la ofensiva terrestre de Indianapolis. Con una combinación de fuerza, velocidad y lectura de espacios, acumuló más de 240 yardas y tres anotaciones por tierra.