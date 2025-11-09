Colts de Indianapolis se imponen en Berlín: victoria en tiempo extra ante Falcons de Atlanta
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Jonathan Taylor firmó una actuación histórica con tres touchdowns y más de 200 yardas terrestres para darle a los Colts un triunfo dramático en el primer juego oficial de la NFL disputado en la capital alemana
La NFL volvió a Alemania y lo hizo con un espectáculo de alto voltaje.
En el Olympiastadion de Berlín, los Colts de Indianapolis vencieron 31-25 a los Falcons de Atlanta en tiempo extra, un duelo que se definió gracias a la exhibición dominante de Jonathan Taylor, quien se convirtió en el protagonista absoluto del encuentro.
El corredor fue la llave para romper la resistencia de unos Falcons que compitieron con intensidad, pero no encontraron la contundencia necesaria en los momentos definitivos.
TE PUEDE INTERESAR: Lando Norris gana el GP de Brasil 2025 y se afianza como líder del campeonato
JONATHAN TAYLOR, LA FIGURA DEL JUEGO
Taylor fue el motor de la ofensiva terrestre de Indianapolis. Con una combinación de fuerza, velocidad y lectura de espacios, acumuló más de 240 yardas y tres anotaciones por tierra.
Entre sus jugadas determinantes destacó un acarreo de 83 yardas en el último cuarto que cambió el rumbo del partido, además del touchdown con el que sentenció el duelo en el tiempo extra.
LOS FALCONS LLEGARON A COMPETIR, PERO LES FALTÓ CIERRE
Atlanta había tomado ventaja en la primera mitad y mantuvo el partido parejo hasta los minutos finales. Michael Penix Jr. comandó series ofensivas sostenidas y el ataque por tierra, con Bijan Robinson como protagonista, funcionó a ratos.
Sin embargo, la falta de eficiencia en tercer down y una ofensiva menos explosiva en los momentos clave impidieron que los Falcons cerraran un resultado que parecía al alcance.
UN TRIUNFO QUE PESA EN LOS STANDINGS
La victoria permite a los Colts afianzarse en lo más alto de la AFC Sur y mantener ritmo competitivo rumbo a la segunda mitad de la temporada.
Para los Falcons, en cambio, la derrota representa un golpe complicado, pues se extiende su racha negativa y se reduce su margen para aspirar a puestos de playoffs.
AMBIENTE HISTÓRICO EN BERLÍN
Más de 70 mil aficionados vivieron una fiesta deportiva que refuerza la presencia global de la NFL. Cánticos, mosaicos y el color europeo rodearon un encuentro que se sintió especial desde el kickoff hasta la celebración final.