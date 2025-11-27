Eagles vs Bears: esto anticipan Fitzpatrick, Whitworth y Sherman del Black Friday Game

El Black Friday Game de este año presenta un escenario distinto para la NFL y para los equipos involucrados. El duelo entre Eagles de Philadelphia y Bears de Chicago será erá el primero transmitido a nivel internacional y sin suscripción por Prime Video, lo que amplía su alcance y refuerza el objetivo de la liga por atraer nuevas audiencias fuera de Estados Unidos. La cobertura incluirá 15 horas continuas de contenido especial, algo que los talentos de Prime Video calificaron como “una oportunidad para mostrar el deporte a más personas en un día que ya es tradicional para el fútbol americano”. Como parte del previo, los analistas Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman ofrecieron una conferencia con medios internacionales donde abordaron el estado actual de ambos equipos y las expectativas que rodean el juego. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca

EAGLES: UNA OFENSIVA QUE BUSCA IDENTIDAD El rendimiento ofensivo de Philadelphia fue el tema más recurrente. Andrew Whitworth analizó la derrota ante Dallas y aseguró que la ofensiva “parece estar buscando algo en qué apoyarse”. Explicó que, a diferencia de años anteriores, los Eagles ya no muestran una identidad clara: “No sabes si quieren correr o lanzar, y en momentos clave no parecen tener una respuesta definida”. Ryan Fitzpatrick coincidió en que la estructura ofensiva ha sido irregular, aunque defendió a Jalen Hurts, destacando que “en los partidos más importantes de su carrera ha entregado sus mejores actuaciones”. Sin embargo, advirtió que las segundas mitades han sido un problema y que esta semana será clave para ajustar: “Hurts y Kevin Patullo necesitan sentarse y revisar qué está fallando. No pueden permitirse seguir perdiendo ritmo después del descanso”.

Richard Sherman fue el más directo: “No creo que puedan reparar su ofensiva si no hacen cambios en el staff. El problema está en el diseño y en los ajustes”. El exesquinero también mencionó que las rutas de los receptores se han vuelto “predecibles” en función de las alineaciones, lo que facilita el trabajo defensivo de los rivales. BEARS: EL IMPACTO DE CALEB WILLIAMS Y BEN JOHNSON Del lado de los Bears, el análisis giró en torno al avance del equipo tras un inicio complicado. Los tres analistas destacaron el papel del entrenador Ben Johnson, a quien Whitworth comparó con el impacto de Sean McVay en los Rams durante 2017. Whitworth elogió la decisión de reconstruir primero la línea ofensiva antes de pedirle ajustes al novato Caleb Williams: “Antes de pedirle cambios a un quarterback joven, le dio las condiciones para crecer. Eso habla de una visión clara”. Sobre Williams, Fitzpatrick subrayó su habilidad para improvisar y lanzar en movimiento, calificándolo como uno de los mejores en la liga en ese aspecto. Aun así, reconoció que su éxito a largo plazo dependerá de su evolución dentro de la bolsa de protección.

BLACK FRIDAY COMO TRADICIÓN EMERGENTE Al recordar los primeros dos Black Friday Games —incluyendo el pick-six de 2022 y el cierre dramático en 2023—, los analistas coincidieron en que esta fecha está empezando a generar identidad propia. Whitworth anticipó que este año podría surgir alguna jugada que marque tendencia: “Si tuviera que apostar por un momento clave, imagino a Caleb Williams escapando de la presión y completando un envío profundo, o a Saquon Barkley finalmente logrando un acarreo explosivo”.