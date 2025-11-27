Eagles vs Bears: esto anticipan Fitzpatrick, Whitworth y Sherman del Black Friday Game

Fútbol Americano
/ 27 noviembre 2025
    Eagles vs Bears: esto anticipan Fitzpatrick, Whitworth y Sherman del Black Friday Game
    Analistas como Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman compartieron sus expectativas para un juego que busca consolidarse como una nueva tradición. FOTO: ESPECIAL

El Black Friday Game regresa este viernes en un encuentro marcado por dudas ofensivas para Filadelfia, el crecimiento de Caleb Williams y la primera transmisión global y gratuita de la NFL por Prime Video

El Black Friday Game de este año presenta un escenario distinto para la NFL y para los equipos involucrados. El duelo entre Eagles de Philadelphia y Bears de Chicago será erá el primero transmitido a nivel internacional y sin suscripción por Prime Video, lo que amplía su alcance y refuerza el objetivo de la liga por atraer nuevas audiencias fuera de Estados Unidos. La cobertura incluirá 15 horas continuas de contenido especial, algo que los talentos de Prime Video calificaron como “una oportunidad para mostrar el deporte a más personas en un día que ya es tradicional para el fútbol americano”.

Como parte del previo, los analistas Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman ofrecieron una conferencia con medios internacionales donde abordaron el estado actual de ambos equipos y las expectativas que rodean el juego.

EAGLES: UNA OFENSIVA QUE BUSCA IDENTIDAD

El rendimiento ofensivo de Philadelphia fue el tema más recurrente. Andrew Whitworth analizó la derrota ante Dallas y aseguró que la ofensiva “parece estar buscando algo en qué apoyarse”. Explicó que, a diferencia de años anteriores, los Eagles ya no muestran una identidad clara: “No sabes si quieren correr o lanzar, y en momentos clave no parecen tener una respuesta definida”.

Ryan Fitzpatrick coincidió en que la estructura ofensiva ha sido irregular, aunque defendió a Jalen Hurts, destacando que “en los partidos más importantes de su carrera ha entregado sus mejores actuaciones”. Sin embargo, advirtió que las segundas mitades han sido un problema y que esta semana será clave para ajustar: “Hurts y Kevin Patullo necesitan sentarse y revisar qué está fallando. No pueden permitirse seguir perdiendo ritmo después del descanso”.

$!Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman analizaron el estado de Eagles y Bears previo al Black Friday Game.
Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman analizaron el estado de Eagles y Bears previo al Black Friday Game. FOTO: VANGUARDIA

Richard Sherman fue el más directo: “No creo que puedan reparar su ofensiva si no hacen cambios en el staff. El problema está en el diseño y en los ajustes”.

El exesquinero también mencionó que las rutas de los receptores se han vuelto “predecibles” en función de las alineaciones, lo que facilita el trabajo defensivo de los rivales.

BEARS: EL IMPACTO DE CALEB WILLIAMS Y BEN JOHNSON

Del lado de los Bears, el análisis giró en torno al avance del equipo tras un inicio complicado. Los tres analistas destacaron el papel del entrenador Ben Johnson, a quien Whitworth comparó con el impacto de Sean McVay en los Rams durante 2017.

Whitworth elogió la decisión de reconstruir primero la línea ofensiva antes de pedirle ajustes al novato Caleb Williams: “Antes de pedirle cambios a un quarterback joven, le dio las condiciones para crecer. Eso habla de una visión clara”.

Sobre Williams, Fitzpatrick subrayó su habilidad para improvisar y lanzar en movimiento, calificándolo como uno de los mejores en la liga en ese aspecto. Aun así, reconoció que su éxito a largo plazo dependerá de su evolución dentro de la bolsa de protección.

$!Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman analizaron el estado de Eagles y Bears previo al Black Friday Game.
Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman analizaron el estado de Eagles y Bears previo al Black Friday Game. FOTO: VANGUARDIA

BLACK FRIDAY COMO TRADICIÓN EMERGENTE

Al recordar los primeros dos Black Friday Games —incluyendo el pick-six de 2022 y el cierre dramático en 2023—, los analistas coincidieron en que esta fecha está empezando a generar identidad propia. Whitworth anticipó que este año podría surgir alguna jugada que marque tendencia:

“Si tuviera que apostar por un momento clave, imagino a Caleb Williams escapando de la presión y completando un envío profundo, o a Saquon Barkley finalmente logrando un acarreo explosivo”.

¿DÓNDE VER EL JUEGO ESTE VIERNES?

El encuentro podrá verse este viernes 28 de noviembre en punto de las 2:00 p.m. a través de Prime Video, y estará disponible de manera gratuita en todo el mundo, como parte del esfuerzo de la NFL y la plataforma por ampliar su presencia internacional.

UNA TRANSMISIÓN CON MIRADA GLOBAL

El trío de analistas habló también sobre el impacto internacional del juego. Fitzpatrick resaltó la importancia de México y destacó el entusiasmo de su afición: “Los aficionados mexicanos son increíbles”, dijo en español, generando aplausos virtuales.

Además, mostraron interés en que Prime Video pueda transmitir un juego internacional en el futuro y mencionaron ciudades como Dublín o eventualmente el regreso de la NFL a México.

Philadelphia busca reencontrar su ritmo ofensivo y demostrar que aún puede competir por la NFC. Chicago quiere confirmar su crecimiento en un escenario global. Entre dudas, ajustes y expectativas, el Black Friday Game promete convertirse en un punto clave de la temporada para ambos equipos.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

