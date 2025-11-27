Thanksgiving 2025 de la NFL: Packers propician en Detroit quinta derrota de Lions
Con una actuación estelar de Jordan Love y cuatro pases de anotación, Green Bay ganó en el Ford Field, para apretar la pelea por la cima del Norte de la NFC
En una mañana cargada de intensidad en Detroit, los Packers de Green Bay se quedaron con la victoria 31-24 sobre los Lions de Detroit en el primer duelo del Thanksgiving 2025 de la NFL, disputado en el Ford Field.
Jordan Love firmó una actuación memorable con cuatro pases de touchdown, sin intercepciones y sin permitir capturas, guiando a su equipo en un partido donde cada serie ofensiva fue determinante.
El ataque aéreo de Green Bay lució explosivo de principio a fin. Dontayvion Wicks fue uno de los protagonistas con dos anotaciones y 94 yardas, mientras que Christian Watson conectó una jugada profunda de 51 yardas y Romeo Doubs contribuyó con un envío decisivo en zona roja.
Además, los Packers fueron perfectos en conversiones de cuarta oportunidad (3 de 3), siendo clave para mantener ventaja en el último cuarto.
CAE DETROIT EN CASA Y PIERDE A SU ESTRELLA
Los Lions de Detroit sufrieron un duro golpe con la salida por lesión de Amon-Ra St. Brown, quien abandonó el partido debido a un problema en el tobillo.
Su ausencia afectó la producción ofensiva de un equipo que intentó reaccionar con Jared Goff, pero no logró igualar el ritmo de Green Bay.
En la defensiva de los Packers, la presión constante y el buen manejo del reloj en el cierre del encuentro fueron determinantes para controlar los intentos de remontada de Detroit.
RIVALIDAD HISTÓRICA EN THANKSGIVING
Este enfrentamiento representó el 23° duelo entre Packers y Lions en Thanksgiving, una tradición que se remonta a décadas y que una vez más entregó emociones de alto calibre.
Con este triunfo, los Packers de Green Bay suman cinco victorias en los últimos seis enfrentamientos del Día de Acción de Gracias ante Detroit, impulsando su récord y fortaleciendo sus aspiraciones rumbo a los Playoffs dentro de la NFC Norte.
El Thanksgiving de la NFL continúa con otros dos partidos: los Cowboys reciben a los Chiefs en Dallas y los Ravens harán lo propio ante Bengals.