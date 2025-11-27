Thanksgiving 2025 de la NFL: Packers propician en Detroit quinta derrota de Lions

En una mañana cargada de intensidad en Detroit, los Packers de Green Bay se quedaron con la victoria 31-24 sobre los Lions de Detroit en el primer duelo del Thanksgiving 2025 de la NFL, disputado en el Ford Field.

Jordan Love firmó una actuación memorable con cuatro pases de touchdown, sin intercepciones y sin permitir capturas, guiando a su equipo en un partido donde cada serie ofensiva fue determinante.

El ataque aéreo de Green Bay lució explosivo de principio a fin. Dontayvion Wicks fue uno de los protagonistas con dos anotaciones y 94 yardas, mientras que Christian Watson conectó una jugada profunda de 51 yardas y Romeo Doubs contribuyó con un envío decisivo en zona roja.

Además, los Packers fueron perfectos en conversiones de cuarta oportunidad (3 de 3), siendo clave para mantener ventaja en el último cuarto.