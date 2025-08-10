Empate entre Bears y Dolphins; Chargers dominan a Saints en la Pretemporada NFL

Fútbol Americano
/ 10 agosto 2025
    Empate entre Bears y Dolphins; Chargers dominan a Saints en la Pretemporada NFL
    Los Chargers celebran su triunfo 27-13 sobre los Saints en un juego donde su defensa fue protagonista. FOTO: AP

Chicago y Miami igualaron en un duelo parejo, mientras Los Ángeles superó con solidez a Nueva Orleans en la jornada dominical de pretemporada

La jornada dominical de la Pretemporada 2025 de la NFL dejó emociones contrastantes. En uno de los duelos más equilibrados, los Bears de Chicago y los Dolphins de Miami firmaron un empate 24-24, en un partido donde las rotaciones y la ofensiva alterna marcaron el ritmo.

Por otro lado, los Chargers de Los Ángeles mostraron poderío defensivo y ofensivo para imponerse 27-13 a los Saints de Nueva Orleans.

En el Soldier Field, Miami inició con un ataque sólido liderado por Tua Tagovailoa, quien completó cinco de seis pases en la serie inicial.

Zach Wilson, en su debut con los Dolphins, tuvo una actuación discreta con 96 yardas por aire y sin anotaciones.

El novato Quinn Ewers destacó en el último cuarto, guiando la ofensiva para que Jason Sanders empatara el juego con un gol de campo de 56 yardas.

Por parte de los Bears, Tyson Bagent acumuló 103 yardas con un touchdown y una intercepción en la primera mitad, mientras que Case Keenum aportó 80 yardas y dos pases de anotación en la segunda, incluyendo uno de 14 yardas a Jahdae Walker.

La defensa de Chicago contuvo en momentos clave, aunque no pudo evitar el empate en el cierre.

En el SoFi Stadium, los Chargers cimentaron su victoria ante Nueva Orleans gracias a una defensa implacable. Eric Rogers, cornerback no drafteado, interceptó dos envíos, incluyendo un pick-six.

Caleb Murphy registró dos capturas y forzó un balón suelto, mientras que Marlowe Wax lideró en tacleadas con nueve y añadió un sack.

En ofensiva, Trey Lance fue protagonista con 48 yardas terrestres y un touchdown por tierra, además de 55 yardas por aire.

El corredor novato Raheim “Rocket” Sanders sumó 42 yardas y una anotación, y DJ Uiagalelei conectó un pase largo de 49 yardas con Dalevon Campbell, quien terminó como el receptor más productivo del encuentro.

Estos resultados dejan a los Bears y Dolphins con un inicio parejo en su preparación, mientras que los Chargers envían un mensaje claro de que su defensa puede ser un arma letal en la campaña regular.

Los Saints, por su parte, tendrán que ajustar para no repetir los errores que les costaron puntos en este primer examen.

