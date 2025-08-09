Triunfan Cardinals sobre los Chiefs en la Pretemporada 2025 de la NFL

Los Cardinals de Arizona sorprendieron a los Chiefs de Kansas City con una victoria por 20-17 en su primer partido de pretemporada de la NFL 2025, disputado el 9 de agosto en el State Farm Stadium de Glendale. Este resultado marca un contraste con el desempeño de los Chiefs en la pretemporada del año anterior, cuando no lograron ganar ningún partido. El encuentro comenzó con una jugada favorable para los Chiefs, quienes, gracias a un fumble forzado por Jack Cochrane en el kickoff inicial, lograron situarse en la yarda 13 de los Cardinals. TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025: Chivas consigue victoria histórica; Monterrey, Juárez y Cruz Azul quedan eliminados

Desde allí, Patrick Mahomes conectó un pase corto de una yarda con Jason Brownlee para el primer touchdown del partido. Sin embargo, a pesar de este inicio positivo, los Chiefs no pudieron mantener la ventaja a lo largo del juego. Durante la primera mitad, Kansas City cometió múltiples penalizaciones, lo que interrumpió su flujo ofensivo y les impidió consolidar una ventaja sólida. Dos faltas personales consecutivas en la segunda mitad retrasaron aún más su avance, culminando en una jugada de 3rd-and-20 que resultó en un incompleto para Chris Oladokun, quien asumió el rol de mariscal de campo en las últimas series. Por otro lado, los Cardinals de Arizona aprovecharon las oportunidades y demostraron una ejecución sólida. El mariscal de campo Jacoby Brissett fue clave, lanzando dos pases de touchdown.

El primero fue una conexión de 43 yardas con Emari Demercado, quien corrió hacia la zona de anotación. El segundo pase fue de una yarda hacia Xavier Weaver, quien permitió a los Cardinals igualar el marcador. En los últimos minutos del partido, el pateador Chad Ryland convirtió un gol de campo de 50 yardas, asegurando la victoria para los Cardinals. Este gol de campo selló el triunfo, dejando a los Chiefs sin tiempo para reaccionar en sus posesiones finales. La derrota de los Chiefs pone en evidencia áreas que deben mejorar antes del inicio de la temporada regular, como la disciplina y la consistencia ofensiva. Aunque las victorias en pretemporada no se cuentan en el récord oficial, este tipo de partidos son fundamentales para que los equipos ajusten su estrategia y cohesionen su juego.