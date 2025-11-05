‘No quería perderla para siempre’: Tom Brady revela que clonó a su perrita antes de que muriera

Fútbol Americano
/ 5 noviembre 2025
    ‘No quería perderla para siempre’: Tom Brady revela que clonó a su perrita antes de que muriera
    Tom Brady reveló que clonó a su perrita fallecida gracias a Colossal Biosciences, empresa de la que es inversionista y asesor. FOTO: X

El proceso se realizó con una muestra de sangre antes del fallecimiento del animal y culminó con éxito tras varios años de trabajo científico

El exmariscal de campo Tom Brady sorprendió al revelar que, gracias a los avances de la empresa Colossal Biosciences, logró clonar a su perrita Lua, que murió en 2023. El proyecto permitió que su familia volviera a tener una mascota genéticamente idéntica, ahora llamada Junie, marcando uno de los casos más mediáticos en el uso de la clonación aplicada a animales domésticos.

De acuerdo con la revista People, la periodista Bailey Richards informó que Brady compartió los detalles del proceso, el cual fue posible mediante una simple muestra de sangre tomada a Lua antes de su fallecimiento. Tras varios años de desarrollo, los científicos de Colossal lograron crear un clon con éxito.

TE PUEDE INTERESAR: Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón

“Amo a mis animales. Significan el mundo para mí y mi familia. Hace unos años trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera. Le di a mi familia una segunda oportunidad con nuestro amado perro”, expresó Brady en declaraciones difundidas por People.

El siete veces campeón del Super Bowl no solo fue beneficiario del proceso, sino también parte del equipo detrás del proyecto. Tom Brady es inversionista y miembro del Consejo Asesor Cultural de Colossal Biosciences, donde colabora junto a figuras como Steve Aoki, Sophie Turner, Taika Waititi, Joe Manganiello y George R.R. Martin.

Colossal Biosciences, fundada en 2021 por el genetista George Church y el empresario Ben Lamm, es una compañía dedicada a la biotecnología y edición genética. Su objetivo principal es la “desextinción” de especies desaparecidas, entre ellas el mamut lanudo, el dodo y el tigre de Tasmania. Además, la empresa busca aplicar estas tecnologías en la conservación de especies en peligro y la restauración de ecosistemas.

Instagram

El caso de Brady ha despertado interés en la comunidad científica y mediática, no solo por la participación de una figura pública, sino por el debate ético que plantea el uso de la clonación con fines personales. Mientras tanto, el exjugador continúa involucrado en distintos proyectos empresariales, incluidos los relacionados con el deporte y la biotecnología, reafirmando su papel como uno de los exatletas más activos en el ámbito de la innovación.

