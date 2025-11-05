‘No quería perderla para siempre’: Tom Brady revela que clonó a su perrita antes de que muriera

El exmariscal de campo Tom Brady sorprendió al revelar que, gracias a los avances de la empresa Colossal Biosciences, logró clonar a su perrita Lua, que murió en 2023. El proyecto permitió que su familia volviera a tener una mascota genéticamente idéntica, ahora llamada Junie, marcando uno de los casos más mediáticos en el uso de la clonación aplicada a animales domésticos.

De acuerdo con la revista People, la periodista Bailey Richards informó que Brady compartió los detalles del proceso, el cual fue posible mediante una simple muestra de sangre tomada a Lua antes de su fallecimiento. Tras varios años de desarrollo, los científicos de Colossal lograron crear un clon con éxito.

“Amo a mis animales. Significan el mundo para mí y mi familia. Hace unos años trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera. Le di a mi familia una segunda oportunidad con nuestro amado perro”, expresó Brady en declaraciones difundidas por People.