Patriots eliminan a Chargers y avanzan a la Ronda Divisional de la NFL

Los Patriots de Nueva Inglaterra avanzaron a la Ronda Divisional de la AFC tras vencer 16-3 a los Chargers de Los Ángeles en un duelo de comodines de la NFL marcado por el control defensivo y un ataque que resolvió en momentos puntuales. El encuentro representó el debut de Drake Maye en postemporada, y aunque su actuación fue discreta en números, resultó suficiente para asegurar el pase.

El desarrollo del partido estuvo condicionado desde el inicio por la presión defensiva de Nueva Inglaterra. La línea frontal y los apoyadores lograron incomodar de forma constante a Justin Herbert, quien tuvo poco margen para establecer el juego aéreo. Los Chargers apenas pudieron sostener series largas y se vieron obligados a despejar en varias ocasiones, lo que mantuvo el marcador cerrado pero bajo control para los locales.

TE PUEDE INTERESAR: Los Bills superan a Jaguars y avanzan en la AFC con triunfo como visitantes

La jugada clave del partido llegó en el segundo cuarto. Drake Maye encontró a Hunter Henry en la zona de anotación con un envío preciso entre dos defensivos, aprovechando una cobertura cerrada. Ese pase de touchdown fue el único del encuentro y significó la ventaja que los Patriots ya no perderían. A partir de ese momento, el plan ofensivo se enfocó en administrar el balón y evitar errores.