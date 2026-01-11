Patriots eliminan a Chargers y avanzan a la Ronda Divisional de la NFL
Nueva Inglaterra tras vencer a Los Ángeles en un partido de comodines marcado por el dominio defensivo y un pase de anotación de Drake Maye en su debut de postemporada
Los Patriots de Nueva Inglaterra avanzaron a la Ronda Divisional de la AFC tras vencer 16-3 a los Chargers de Los Ángeles en un duelo de comodines de la NFL marcado por el control defensivo y un ataque que resolvió en momentos puntuales. El encuentro representó el debut de Drake Maye en postemporada, y aunque su actuación fue discreta en números, resultó suficiente para asegurar el pase.
El desarrollo del partido estuvo condicionado desde el inicio por la presión defensiva de Nueva Inglaterra. La línea frontal y los apoyadores lograron incomodar de forma constante a Justin Herbert, quien tuvo poco margen para establecer el juego aéreo. Los Chargers apenas pudieron sostener series largas y se vieron obligados a despejar en varias ocasiones, lo que mantuvo el marcador cerrado pero bajo control para los locales.
La jugada clave del partido llegó en el segundo cuarto. Drake Maye encontró a Hunter Henry en la zona de anotación con un envío preciso entre dos defensivos, aprovechando una cobertura cerrada. Ese pase de touchdown fue el único del encuentro y significó la ventaja que los Patriots ya no perderían. A partir de ese momento, el plan ofensivo se enfocó en administrar el balón y evitar errores.
Maye terminó su primer partido de Playoffs sin sobresaltos. No forzó pases innecesarios y supo leer la presión, apoyado por un juego terrestre que ayudó a consumir tiempo en el reloj. Aunque la ofensiva no generó grandes avances, cumplió con el objetivo principal: no comprometer el resultado ante una defensiva rival que también mostró orden.
El otro pilar de la victoria fue la defensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra. Además de los constantes golpes sobre Herbert, el grupo logró provocar un balón suelto en un momento clave, recuperando la posesión y cortando una de las pocas oportunidades en las que los Chargers de Los Ángeles parecían encontrar ritmo. Esa acción terminó por inclinar el partido.
Los Chargers solo pudieron sumar tres puntos mediante un gol de campo, reflejo de las dificultades para cruzar el medio campo y sostener ofensivas. La falta de ajustes ofensivos y la presión constante limitaron sus opciones y sellaron su eliminación.
Con este resultado, la Ronda Divisional de la AFC quedó definida parcialmente. Los Denver Broncos se enfrentarán a los Buffalo Bills en una revancha de la temporada pasada, mientras que los Patriots de Nueva Inglaterra esperan al ganador del duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Houston Texans, con la mira puesta en seguir avanzando en la postemporada.