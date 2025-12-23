Pro Bowl NFL: Ravens, Broncos, 49ers y Seahawks lideran la lista de convocados

La NFL dio a conocer la lista de jugadores seleccionados para los Juegos del Pro Bowl, una designación que volvió a reflejar el peso de varias franquicias y el momento individual de figuras consolidadas y talentos emergentes. En total, seis jugadores de Ravens de Baltimore, Broncos de Denver, 49ers de San Francisco y Seahawks de Seattle encabezaron el grupo más numeroso por equipo en esta edición. Detrás de ellos aparecen los Eagles de Filadelfia, actuales campeones del Super Bowl, junto con Cowboys de Dallas, Lions de Detroit y Chargers de Los Ángeles, todos con cinco representantes. La distribución confirma el protagonismo de estas organizaciones a lo largo de la temporada regular y su influencia en las votaciones. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto pagó Adidas por usar la Piedra del Sol en la playera de la Selección Mexicana? En la posición de quarterback, la Conferencia Americana estará representada por Josh Allen, actual MVP de la liga, además de Drake Maye y Justin Herbert. Por la Conferencia Nacional, los elegidos fueron Sam Darnold, Dak Prescott y Matthew Stafford, quienes encabezaron la preferencia en sus respectivas conferencias.

Uno de los nombres que volvió a aparecer fue el de Travis Kelce, ala cerrada de Chiefs de Kansas City, quien alcanzó su selección número 11 al Pro Bowl. Con ello, empató a Jason Witten en el segundo puesto histórico de la posición, solo por detrás del miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Tony Gonzalez, quien suma 14. La lista incluyó a 19 jugadores elegidos por primera vez, entre ellos los esquineros de Eagles de Filadelfia Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, el corredor de Dolphins de Miami De’Von Achane, y el receptor abierto de Cowboys de Dallas George Pickens, reflejo de una nueva generación que empieza a ganar espacio. También destacó la selección del tackle Joe Alt, de Chargers de Los Ángeles, pese a que solo disputó seis partidos antes de una lesión de tobillo que terminó con su temporada. En contraste, los Jaguars de Jacksonville, líderes de la AFC Sur con marca de 11-4, apenas colocaron a un jugador: el centro largo Ross Matiscik. Jets, Saints y Vikings fueron las únicas franquicias sin representantes. En cuanto a marcas individuales, el fullback Kyle Juszczyk, de 49ers de San Francisco, llegó a su décimo Pro Bowl, la mayor cifra para su posición. Su compañero Trent Williams alcanzó 12 selecciones, uniéndose a un grupo reducido de linieros ofensivos históricos. A la par, Quenton Nelson, de Colts de Indianápolis, mantuvo una racha poco común al ser elegido en cada una de sus primeras ocho temporadas.