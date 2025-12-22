¿Cuánto pagó Adidas por usar la Piedra del Sol en la playera de la Selección Mexicana?

Fútbol
/ 22 diciembre 2025
    ¿Cuánto pagó Adidas por usar la Piedra del Sol en la playera de la Selección Mexicana?
    La playera que usará la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 incorpora la Piedra del Sol tras un proceso de autorización encabezado por el INAH. FOTO: ADIDAS

El permiso incluyó un pago conforme a la ley y dejó claro que los derechos del monolito permanecen en manos del Estado Mexicano, sin cesión a la marca fabricante del jersey

En el diseño de la playera que usará la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 destaca al centro la Piedra del Sol, uno de los monolitos más representativos del patrimonio arqueológico nacional. Para integrar este elemento, la marca responsable del uniforme realizó un trámite formal y un pago ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo encargado de resguardar este tipo de bienes históricos.

La autorización no fue inmediata. De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia realizada por ESPN, la empresa adidas inició el proceso el 7 de abril de 2025. Siete meses después, el jersey fue presentado oficialmente como parte de la indumentaria que utilizará el combinado mexicano en el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En los documentos entregados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se detalla que el INAH permitió la reproducción de la Piedra del Sol bajo una “versión libre” para su uso en prendas deportivas con fines de comercialización. La autorización fue concedida a la apoderada legal de Adidas de México S.A. de C.V., bajo condiciones específicas y con apego a la normatividad vigente.

El acuerdo también establece que la marca alemana realizó un pago conforme a la Ley Federal de Derechos. La cifra cubierta fue de 41 mil 265 pesos, monto que ingresó a la Tesorería de la Federación por el uso de la imagen del monolito en la playera mundialista. Al tipo de cambio de ese momento, la cantidad equivale a poco más de dos mil 200 dólares.

La versión para aficionados del nuevo jersey tiene un precio de 1,999 pesos, por lo que la venta de poco más de 20 unidades sería suficiente para cubrir el costo del permiso otorgado por el Estado mexicano. Además, la autorización contempla otros productos como gorras, chamarras, bufandas, calzado y sombrerería, aunque hasta ahora la Piedra del Sol sólo aparece en la playera oficial.

Los documentos revisados indican que se aprobaron dos colecciones: una primera con entre tres mil y cinco mil prendas, y una segunda que podría alcanzar hasta 15 mil piezas, cada una con dimensiones específicas para la reproducción del diseño. Cualquier uso distinto deberá ser tramitado nuevamente ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH.

En la presentación oficial del uniforme, en la que participaron jugadores como Edson Álvarez, las imágenes difundidas incluían la leyenda “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”. El organismo aclaró que esta autorización no implica la cesión de derechos, los cuales siguen perteneciendo al Estado Mexicano, y subrayó que no está permitido el contacto físico con el monumento para elaborar moldes o reproducciones directas.

Con información de ESPN

Temas


Futbol
Historia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


INAH
Adidas
Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

