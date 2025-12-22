¿Cuánto pagó Adidas por usar la Piedra del Sol en la playera de la Selección Mexicana?

En el diseño de la playera que usará la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 destaca al centro la Piedra del Sol, uno de los monolitos más representativos del patrimonio arqueológico nacional. Para integrar este elemento, la marca responsable del uniforme realizó un trámite formal y un pago ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo encargado de resguardar este tipo de bienes históricos.

La autorización no fue inmediata. De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia realizada por ESPN, la empresa adidas inició el proceso el 7 de abril de 2025. Siete meses después, el jersey fue presentado oficialmente como parte de la indumentaria que utilizará el combinado mexicano en el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

En los documentos entregados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se detalla que el INAH permitió la reproducción de la Piedra del Sol bajo una “versión libre” para su uso en prendas deportivas con fines de comercialización. La autorización fue concedida a la apoderada legal de Adidas de México S.A. de C.V., bajo condiciones específicas y con apego a la normatividad vigente.