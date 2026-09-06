Roger Goodell renueva con la NFL hasta 2030: ¿qué significa para el futuro de la liga?

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    Roger Goodell renueva con la NFL hasta 2030: ¿qué significa para el futuro de la liga?
    Roger Goodell sumará 24 años al frente de la NFL al concluir este nuevo acuerdo, consolidándose como el principal arquitecto financiero y de expansión del futbol americano moderno. FOTO: ESPECIAL

Con más del 95% de su salario condicionado al rendimiento económico, el directivo se enfocará en su quinto periodo en negociar la temporada de 18 juegos y consolidar la expansión internacional definitiva de la liga

La estabilidad en los despachos está garantizada. Los propietarios de las 32 franquicias de la NFL han acordado extender el contrato de Roger Goodell como comisionado por cuatro años más.

Con esta firma, el directivo asegura su permanencia al mando de la liga hasta la temporada 2030, concluyendo su mandato de forma oficial el 31 de marzo de 2031.

El anuncio fue compartido mediante un memorándum por Robert Kraft, dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra y actual presidente del Comité de Compensación de la NFL. Esta es la quinta extensión contractual que recibe Goodell desde que asumió el cargo en 2006, cuando tomó el relevo de Paul Tagliabue.

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Un contrato impulsado por resultados financieros Aunque las cifras exactas de su nuevo salario no se han hecho públicas, la estructura del acuerdo es clara.

Robert Kraft subrayó que más del 95% de la compensación económica de Goodell estará atada a las métricas de rendimiento y al crecimiento financiero de la liga.

Bajo la gestión del directivo de 67 años, los ingresos de la NFL han experimentado un alza sin precedentes. El valor de las franquicias se ha disparado, destacando la reciente venta récord de los Seahawks de Seattle por 9,612 millones de dólares, además del aumento masivo en los lucrativos derechos de transmisión.

La expansión internacional y el mercado mexicano

La continuidad de Goodell no es un dato menor para los aficionados fuera de Estados Unidos. Durante su administración, la liga ha apostado fuertemente por cruzar fronteras.

Actualmente, la NFL vive una de sus etapas de mayor expansión global, con un récord de nueve partidos internacionales programados para la presente campaña. Esta visión reafirma la importancia de mercados estratégicos.

La gran expectativa generada en torno al regreso del emparrillado a suelo nacional, como el esperado choque entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota en territorio mexicano, consolida a la región como un pilar vital.

La permanencia de Goodell garantiza que la internacionalización siga siendo una prioridad máxima en su agenda de ingresos.

Los retos al 2031: Un horizonte complejo

La fecha de término de este nuevo contrato no es coincidencia; se alinea estratégicamente con el vencimiento del actual Contrato Colectivo de Trabajo (CBA). Goodell tendrá la difícil encomienda de pilotar las negociaciones con la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA).

El tema más álgido sobre la mesa será la posible expansión del calendario regular de 17 a 18 partidos, una iniciativa que el comisionado apoya, pero que genera fuerte resistencia entre los jugadores debido al desgaste físico.

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Cuando este acuerdo concluya, Goodell habrá sumado casi un cuarto de siglo al frente de la organización deportiva más rentable del mundo.

Su legado ya está respaldado por cifras multimillonarias, pero los próximos cuatro años serán la prueba definitiva de cómo la NFL sorteará los nuevos retos de consumo y bienestar de sus protagonistas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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