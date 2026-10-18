Texans sorprenden a Jaguars en Wembley: gol de campo de último segundo define partidazo de NFL en Londres
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C.J. Stroud lanzó tres pases de anotación y comandó la ofensiva definitiva de Houston, que frenó la racha de Jacksonville en la Semana 6
En un cierre dramático, los Texans de Houston derrotaron 34-31 a los Jaguars de Jacksonville en Wembley, gracias a un gol de campo de 49 yardas de Ka’imi Fairbairn cuando el reloj llegó a cero.
El enfrentamiento divisional de la Semana 6 de la NFL 2026 dejó emociones hasta la última jugada y permitió a los texanos conseguir su segundo triunfo consecutivo.
C.J. Stroud fue el principal motor de Houston al completar 24 de 34 envíos para 312 yardas, tres touchdowns y una intercepción.
Pese a verse comprometido en los minutos finales, el mariscal respondió con una última serie ofensiva que preparó el intento ganador de Fairbairn.
Los Texans tomaron ventaja con un pase de seis yardas de Stroud a Foster Moreau, pero Jacksonville reaccionó mediante dos recepciones de anotación de Bhayshul Tuten, quien puso a los Jaguars arriba 14-10. Antes del descanso, Moreau volvió a aparecer en las diagonales y Houston se marchó al vestidor con ventaja de 17-14.
En la segunda mitad, Jaylin Noel aumentó la diferencia con una recepción de touchdown de 13 yardas.
Jacksonville respondió con una espectacular atrapada a una mano de Nate Boerkircher, aunque Jawhar Jordan devolvió el control a los Texans con una carrera de 25 yardas hasta la zona prometida.
La reacción de los Jaguars tuvo como protagonista a Travis Hunter, quien atrapó un envío de siete yardas de Trevor Lawrence para acercar el marcador 31-28 y, posteriormente, interceptó a Stroud dentro de la zona de anotación. La defensa evitó que Houston liquidara el encuentro.
Con menos de dos minutos por jugar, Cam Little conectó un gol de campo de 60 yardas para empatar 31-31.
Sin embargo, Stroud condujo una ofensiva decisiva, apoyado en una recepción de 19 yardas de Woody Marks, antes de que Fairbairn sentenciara el duelo.
Lawrence terminó con 306 yardas, cuatro pases de touchdown y una intercepción, cifras que no alcanzaron para impedir la derrota.
Houston mejoró su marca a 2-4, mientras Jacksonville quedó 4-2 y vio terminar su racha de tres victorias.
El resultado sacudió a la División Sur de la Conferencia Americana y cerró con un final memorable la actividad de la NFL en Londres durante esta temporada.