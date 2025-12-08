Tiempo extra define el triunfo de Chargers sobre Eagles en el Monday Night Football

Fútbol Americano
/ 8 diciembre 2025
    Tiempo extra define el triunfo de Chargers sobre Eagles en el Monday Night Football
    La defensiva de los Chargers de Los Ángeles fue clave para forzar errores a lo largo del partido. FOTO: AP

Los Ángeles vencieron 22-19 a Filadelfia en tiempo extra, en un partido con siete intercambios de balón y claro dominio defensivo que se resolvió con una intercepción en la prórroga

Los Chargers de Los Ángeles necesitaron algo más que el tiempo reglamentario para salir con vida del duelo del lunes por la noche. En un encuentro cargado de errores y choques defensivos, el equipo angelino superó 22-19 a los Eagles de Filadelfia en tiempo extra, en el SoFi Stadium, para cerrar la Semana 14 de la NFL.

Desde el arranque, el partido tomó un rumbo poco común. Las ofensivas avanzaban con dificultad y los intercambios de balón marcaron el ritmo del juego. La primera mitad se convirtió en una sucesión de pérdidas de balón que mantuvo el marcador cerrado y a las defensivas constantemente en el centro de la escena. La jugada que mejor reflejó el caos ocurrió en el segundo cuarto: Jalen Hurts fue interceptado por Da’Shawn Hand, quien apenas comenzó la devolución antes de soltar el ovoide tras un golpe. El propio quarterback de Filadelfia recuperó, pero de inmediato volvió a perder el balón ante la presión defensiva de Los Ángeles, en una secuencia poco habitual incluso para la NFL.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa

Ese tipo de acciones se repitieron durante toda la noche. En total se registraron siete cambios de posesión, cuatro cometidos por Filadelfia y tres por Los Ángeles. Además, los primeros dos cuartos dejaron una marca de temporada con seis intercambios de balón antes del descanso, reflejo de un partido desordenado y físico.

Las defensivas no solo forzaron errores, también limitaron los avances ofensivos. La unidad de los Eagles de Filadelfia logró capturar en siete ocasiones a Justin Herbert, quien disputó el encuentro completo pese a haber sido operado de la mano izquierda días antes. Aun así, los Chargers encontraron la manera de abrir el marcador con una recepción de cuatro yardas de Omarion Hampton. Filadelfia respondió únicamente con goles de campo en la primera mitad, desaprovechando buenas posiciones de campo.

El primer touchdown de los Eagles llegó hasta el último cuarto. En una jugada de engaño desde una formación conocida, Saquon Barkley rompió la defensa y recorrió 52 yardas hasta la zona de anotación. Filadelfia tomó impulso y llegó a tener otra oportunidad clara de anotar, pero en la jugada final de ese avance, el balón fue arrebatado de las manos de AJ Brown dentro de la zona prometida.

Los Chargers de Los Ángeles forzaron el tiempo extra con un gol de campo y, ya en la prórroga, sumaron primero con el pie de su pateador. Filadelfia respondió con una serie ofensiva que avanzó gran parte del campo, pero cuando parecía que el partido podía cambiar de rumbo, Tony Jefferson interceptó el pase decisivo y selló la victoria local, cerrando una noche definida más por las defensas que por las ofensivas.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Los Ángeles

Organizaciones


NFL
Philadelphia Eagles
Los Angeles Chargers

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU