Tiempo extra define el triunfo de Chargers sobre Eagles en el Monday Night Football

Los Chargers de Los Ángeles necesitaron algo más que el tiempo reglamentario para salir con vida del duelo del lunes por la noche. En un encuentro cargado de errores y choques defensivos, el equipo angelino superó 22-19 a los Eagles de Filadelfia en tiempo extra, en el SoFi Stadium, para cerrar la Semana 14 de la NFL.

Desde el arranque, el partido tomó un rumbo poco común. Las ofensivas avanzaban con dificultad y los intercambios de balón marcaron el ritmo del juego. La primera mitad se convirtió en una sucesión de pérdidas de balón que mantuvo el marcador cerrado y a las defensivas constantemente en el centro de la escena. La jugada que mejor reflejó el caos ocurrió en el segundo cuarto: Jalen Hurts fue interceptado por Da’Shawn Hand, quien apenas comenzó la devolución antes de soltar el ovoide tras un golpe. El propio quarterback de Filadelfia recuperó, pero de inmediato volvió a perder el balón ante la presión defensiva de Los Ángeles, en una secuencia poco habitual incluso para la NFL.

