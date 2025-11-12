¡TNF Divisional! ¿Es Jets +13.5 el Pick Ganador contra unos Patriotas fraudulentos?

Liderando su división y con una racha de siete partidos ganados, los Patriotas de Nueva Inglaterra (8-2) se preparan para recibir a los Jets de Nueva York (2-7) en el juego de Jueves por la Noche de la Semana 11 de la NFL. El desarrollo de Drake “It’s Gonna Be Me” Maye se ha dado de manera muy acelerada. En su segundo año, no solo tiene a los Patriotas empatados con el mejor récord de la Conferencia Americana, sino que también es el actual favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP). No solo está en el Top 3 de yardas por aire, touchdowns y porcentaje de pases completos, también lo está en estadísticas avanzadas como EPA/jugada y CPOE (pases completos por arriba de lo esperado). TE PUEDE INTERESAR: El Tri ya tiene fecha para convocar a Álvaro Fidalgo: ¿cuándo podrá debutar con México? Esto se ha traducido en puntos. La ofensiva de New England promedia 26.5 por partido, casi diez más de los que promedió en la temporada 2024. Stefon Diggs y el corredor novato TreVeyon Henderson han ido tomando roles más significativos en esta ofensiva. Defensivamente, la mejoría en estadísticas también es notoria. Han permitido un promedio de 19.2 puntos por partido (sexta mejor en la liga), mejorando los 24.5 que se permitieron en 2024. En EPA defensivo son octavos y son los mejores contra la carrera, permitiendo menos de 80 yardas por partido.

Hay voces que tratan de restar mérito al éxito que han tenido estos Patriotas en la primera mitad de la temporada. Con victorias sobre Titanes, Santos, Delfines, Panteras y Browns, los detractores dicen que su récord de 8-2 es “fraudulento”. Pero si el calendario te pone enfrente a equipos que están batallando, lo que tienes que hacer es ganarles. Y hasta el momento, eso es precisamente lo que han hecho. No controlas quiénes serán tus rivales; controlas cómo juegas contra ellos. También hay victorias de visita frente a Bills y Bucaneros. El cómo y a quién han ganado importa para tratar de pronosticar el futuro, no para menospreciar lo que han logrado. Los Jets son uno de esos equipos que han batallado este año y, de forma increíble, también llegarán con una racha de partidos ganados al Gillette Stadium. Fíjense cómo algunas cosas que parecen buenas necesitan contexto para tener sentido. Justin Fields ha jugado ocho partidos esta temporada. Su primera intercepción se dio apenas en la Semana 10. Parece algo bueno, ¿no? Estilo “prime” Rodgers o Brady. Pero estos son el resto de los números de Fields entre mariscales que han iniciado al menos siete partidos: 29 de 33 en EPA por jugada, último en pases intentados y completados. Además, los Jets son últimos en yardas de pase por partido. En tres juegos no han superado las 50 yardas por aire. Aun cuando son la cuarta mejor ofensiva terrestre, promediando más de 140 por partido, los Jets apenas alcanzan 4.8 yardas por jugada ofensiva. Defienden bien el pase, permitiendo hasta la Semana 10 solo 190 yardas por partido, pero hay que tener presente que la semana pasada cambiaron a su mejor esquinero, Sauce Gardner.