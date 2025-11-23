Cowboys de Dallas vence a los Eagles de Filadelfia con gol de campo en el último segundo

Fútbol Americano
/ 23 noviembre 2025
    Cowboys de Dallas vence a los Eagles de Filadelfia con gol de campo en el último segundo
    Brandon Aubrey fue el héroe que conectó el gol de campo ganador para los Cowboys de Dallas. FOTO: AP

Brandon Aubrey definió el juego con un gol de campo agónico y los Cowboys remontaron un duelo histórico ante los Eagles

Los Cowboys de Dallas firmaron una noche memorable al vencer 24-21 a los Eagles de Filadelfia con un gol de campo de 42 yardas convertido por Brandon Aubrey cuando el reloj expiraba.

En un partido lleno de emociones, Filadelfia había tomado ventaja contundente de 21-0, aprovechando una primera mitad dominante y una ofensiva que parecía encaminada hacia una victoria cómoda para seguir en la cima de la NFC Este.

Sin embargo, Dallas reaccionó con carácter en la segunda mitad. La defensa presionó de forma constante, logró un fumble clave que cambió la inercia del encuentro y permitió que Dak Prescott liderara una serie ofensiva determinante en el último cuarto.

El quarterback conectó pases cruciales para acercar el balón a territorio de gol de campo en una serie de nueve jugadas y 47 yardas que dejó todo servido para el desenlace dramático.

Con apenas tres segundos en el marcador, Aubrey mantuvo la calma y definió de manera impecable la patada que selló la remontada y encendió la euforia en el AT&T Stadium.

Con este triunfo, los Cowboys de Dallas mejoran su récord a 5-5-1 y se mantienen en la pelea por los puestos de Playoffs en la Conferencia Nacional, mientras que los Eagles de Filadelfia caen a 8-3 y desperdician una ventaja que parecía imposible de revertir.

El desempeño defensivo de los Cowboys fue fundamental: presión constante sobre Jalen Hurts, freno al ataque terrestre y ejecución disciplinada en momentos decisivos.

Por su parte, Filadelfia mostró falta de contundencia para cerrar el duelo y permitió que la presión emocional se transformara en errores fatales.

OTROS RESULTADOS DE LA SEMANA 12 EN LA NFL

Jaguars de Jacksonville 27 – Cardinals de Arizona 24 (Tiempo extra)

Browns de Cleveland 24 – Raiders de Las Vegas 10

Falcons de Atlanta 24 – Saints de Nueva Orleans 10

LO QUE VIENE

Para los Cowboys de Dallas, esta victoria representa oxígeno puro rumbo a la recta final de la temporada, fortaleciendo una identidad competitiva basada en resiliencia y capacidad para ejecutar bajo presión.

Los Eagles de Filadelfia deberán corregir de inmediato su inconsistencia para evitar que esta derrota impacte en su aspiración de ser el mejor sembrado de la NFC.

Mientras tanto, Jacksonville continúa sumando victorias de peso, Cleveland da un golpe sólido fuera de casa y Atlanta toma impulso dentro de su división con una actuación convincente.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

