Cowboys de Dallas vence a los Eagles de Filadelfia con gol de campo en el último segundo

Los Cowboys de Dallas firmaron una noche memorable al vencer 24-21 a los Eagles de Filadelfia con un gol de campo de 42 yardas convertido por Brandon Aubrey cuando el reloj expiraba.

En un partido lleno de emociones, Filadelfia había tomado ventaja contundente de 21-0, aprovechando una primera mitad dominante y una ofensiva que parecía encaminada hacia una victoria cómoda para seguir en la cima de la NFC Este.

Sin embargo, Dallas reaccionó con carácter en la segunda mitad. La defensa presionó de forma constante, logró un fumble clave que cambió la inercia del encuentro y permitió que Dak Prescott liderara una serie ofensiva determinante en el último cuarto.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres Femenil derrota 1-0 al América en El Volcán y se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

El quarterback conectó pases cruciales para acercar el balón a territorio de gol de campo en una serie de nueve jugadas y 47 yardas que dejó todo servido para el desenlace dramático.

Con apenas tres segundos en el marcador, Aubrey mantuvo la calma y definió de manera impecable la patada que selló la remontada y encendió la euforia en el AT&T Stadium.