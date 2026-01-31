Uniformes, memoria y narrativa: el Super Bowl también se juega con los ojos

Fútbol Americano
/ 31 enero 2026
    Uniformes, memoria y narrativa: el Super Bowl también se juega con los ojos
    En un Super Bowl donde cada detalle cuenta, los colores reflejan dos maneras opuestas de dialogar con la historia: continuidad contra desafío. FOTO: ESPECIAL

Patriots y Seahawks eligen uniformes cargados de historia: Nueva Inglaterra apela al blanco que le ha dado títulos y dominio, mientras Seattle vuelve al navy-on-navy del recuerdo más doloroso

El Super Bowl no solo se define por esquemas defensivos o decisiones en cuarta oportunidad. También se construye desde la narrativa, y pocas cosas la activan tanto como los uniformes. Patriots de blanco total. Seahawks de azul marino profundo. No es casualidad estética: es memoria, estadística y, en cierta medida, provocación.

Nueva Inglaterra llega vestida como le gusta ganar. El blanco total ha sido, esta temporada, sinónimo de perfección (5-0) y, en la historia grande, de títulos imborrables. El “28-3”, la intercepción de Malcolm Butler, el Super Bowl defensivo ante los Rams: todos ocurrieron bajo esa paleta limpia, casi quirúrgica. No es magia, pero sí identidad. El mensaje es claro: así hemos sido letales antes.

Seattle, en cambio, hace algo más interesante —y arriesgado—: vuelve voluntariamente al uniforme del trauma. El navy-on-navy que usan es el mismo del Super Bowl XLIX, el de la jugada que aún persigue a la franquicia. Y aun así lo eligen. No como nostalgia, sino como desafío. Este equipo está invicto con ese uniforme en la temporada y parece decir: no huimos de la historia, la enfrentamos.

Las cifras globales favorecen al blanco en el Super Bowl, y de forma contundente. Pero los números no juegan el partido. Lo que sí juegan es el relato: Patriots apostando por la continuidad ganadora; Seahawks por la revancha simbólica.

Será un Super Bowl entre colores opuestos, sí. Pero sobre todo entre formas distintas de relacionarse con el pasado. Y en un escenario donde cada detalle importa, incluso la tela puede pesar.

Temas


Columnas
Futbol Americano
Opinión

Localizaciones


Foxborough

Organizaciones


NFL
New England Patriots
Seattle Seahawks

Armando Castilla

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

