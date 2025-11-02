Vaqueros vs Cardenales: Dallas favorito por 3 puntos en casa

Fútbol Americano
/ 2 noviembre 2025
    Vaqueros vs Cardenales: Dallas favorito por 3 puntos en casa
    Los Vaqueros de Dallas, favoritos por 3 puntos en casa, buscarán aprovechar la oportunidad frente a una defensiva de Arizona que ha mostrado inconsistencias recientes FOTO: ESPECIAL

Si Kyle Murray está suficientemente sano para tomar un rol en el partido, ¿porqué no empezar el juego como el titular que en teoría es?

El head coach de los Arizona Cardinals, Jonathan Gannon, anunció oficialmente que el veterano suplente Jacoby Brissett será titular por tercera vez consecutiva debido a la “persistente lesión” de Kyler Murray en el mediopié.

Sin embargo, generó algo de controversia al insinuar que Murray, quien ha participado de forma limitada en los entrenamientos, estaría listo para tomar un rol indeterminado durante el partido. Esto deja la puerta abierta a rumores y ha generado especulaciones sobre posibles jugadas sorpresa o un cambio a mitad del juego. Sobre todo, inicia una conversación sobre la situación del QB1 del equipo: si Murray está suficientemente sano para asumir un rol, ¿por qué no empezar el juego como titular? Recordemos que la fecha límite para realizar traspasos en la liga es el 4 de noviembre, un día después del partido, por lo que la organización de los Cardenales podría estar enviando señales o simplemente jugando con los aficionados.

La defensa de Dallas se encuentra en una trayectoria históricamente mala, habiendo concedido 30 touchdowns y 250 puntos. Ocupa el penúltimo lugar de la NFL tanto en puntos totales como en yardas permitidas, siendo la peor al defender en terceras oportunidades. Del otro lado del balón, Dallas es totalmente opuesto, estando #2 en puntos y yardas por partido. Se enfrentará a la defensiva de Nick Rallis, que aunque permite muchas yardas por partido, tiene un promedio decente de puntos, con 22 por partido, ocupando el #13 de la liga. Además, cuenta con la habilidad de detener a sus rivales en terceras oportunidades, lo cual podría ser suficiente para desacelerar la ofensiva liderada por Dak Prescott, quien ha promediado 120.4 yardas por partido. Sin embargo, no es fácil apostar bajas en un partido donde la defensiva de Dallas está en juego.

Lejos, pero muy presente, quedó aquella jugada en la que Arizona prácticamente se autoanotó 6 puntos en una secuencia digna de una caricatura de los 80s, por lo que tampoco es fácil confiar completamente en ellos, aunque lleva dos partidos cubriendo la línea. Siento que esta distracción con Kyler Murray al final podría afectarles más que beneficiarlos. Mi apuesta va nuevamente con los Vaqueros, esta vez en casa, a ganar por más de 3 puntos. Vamos Dallas -3, aunque temprano en la semana se manejaron algunos -2.5; creo que el lunes podría estar en -3.5, así que conviene buscar el mejor número con el equipo de América.

Cardinals @ Cowboys -3, 53.5

