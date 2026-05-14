¡Ya hay fechas! Calendario NFL 2026: Duelos imperdibles, viajes globales y el nuevo Super Bowl

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    ¡Ya hay fechas! Calendario NFL 2026: Duelos imperdibles, viajes globales y el nuevo Super Bowl
    La NFL reveló el calendario completo de la Temporada 2026, con duelos internacionales, juegos festivos y el regreso de la liga a la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

La NFL liberó el calendario completo de la Temporada 2026, con una Semana 1 histórica, nueve juegos internacionales, regreso a México, cartelera de Thanksgiving, Black Friday y triple cartelera de Navidad

La Temporada 2026 de la NFL ya tiene ruta completa y el calendario llega con una advertencia clara para los aficionados: habrá partidos de alto impacto desde la primera semana hasta el cierre de diciembre.

La liga confirmó este jueves el calendario regular, que arrancará con una Semana 1 fuera de lo común, incluirá nueve juegos internacionales y tendrá una de las carteleras festivas más atractivas de los últimos años.

El primer gran golpe de la campaña será el miércoles 9 de septiembre, cuando los Seahawks de Seattle, campeones del Super Bowl LX, abran la defensa del título ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el Lumen Field.

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El duelo tendrá sabor de revancha inmediata, luego de que Seattle venciera a Nueva Inglaterra en febrero, y será el primer partido inaugural con reedición del Super Bowl desde 2016.

La Semana 1 también tendrá sello global. El jueves 10 de septiembre, los 49ers de San Francisco enfrentarán a los Rams de Los Ángeles en Melbourne, Australia, en el primer partido de temporada regular de la NFL en ese país.

El arranque se completará con otros duelos estelares: Cowboys de Dallas vs Giants de Nueva York en Sunday Night Football y Broncos de Denver vs Chiefs de Kansas City en Monday Night Football.

Uno de los grandes atractivos para México llegará el domingo 22 de noviembre, cuando los 49ers de San Francisco se midan ante los Vikings de Minnesota en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El juego está programado para las 7:20 de la noche, y formará parte del calendario internacional más ambicioso en la historia de la liga, con nueve partidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

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La NFL también apostó fuerte por la semana de Thanksgiving. Por primera vez habrá partido en la víspera del Día de Acción de Gracias: Packers de Green Bay vs Rams de Los Ángeles, el 25 de noviembre en SoFi Stadium.

Un día después, el tradicional jueves tendrá tres juegos: Bears de Chicago vs Lions de Detroit, Eagles de Philadelphia vs Cowboys de Dallas y Chiefs de Kansas City vs Bills de Buffalo. El viernes negro cerrará con Broncos de Denver vs Steelers de Pittsburgh.

La Navidad tampoco quedará atrás. El 25 de diciembre, la NFL presentará una triple cartelera con Packers de Green Bay vs Bears de Chicago, Bills de Buffalo vs Broncos de Denver y Rams de Los Ángeles vs Seahawks de Seattle, este último con sabor a revancha divisional y posible impacto directo en la pelea de playoffs de la NFC Oeste.

Con una temporada regular de 272 partidos, ventanas internacionales, clásicos divisionales y juegos en fechas especiales, el calendario 2026 perfila una campaña diseñada para sostener audiencia de septiembre a enero.

La ruta hacia el Super Bowl LXI ya está trazada y, desde ahora, México tiene una fecha marcada en rojo: el regreso de la NFL al Estadio Banorte.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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