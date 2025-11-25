Arsenal y Bayern Múnich chocan en la Champions League como líderes y potencias absolutas en Europa

El duelo entre el Arsenal de Londres y el Bayern Múnich de Alemania promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la presente edición de la UEFA Champions League.

Ambos clubes llegan como líderes absolutos en sus respectivas ligas, con seis puntos de diferencia sobre sus perseguidores, y con números que reflejan dominio total: el conjunto inglés presume la mejor defensa europea del torneo, mientras que el cuadro bávaro exhibe la ofensiva más letal.

Los londinenses, dirigidos por Mikel Arteta, han construido una identidad sólida basada en el equilibrio y la disciplina táctica, lo que les ha permitido mantenerse en la cima de la Premier League y también en su sector de Champions sin recibir un solo gol.

La victoria reciente 4-1 sobre el Tottenham reforzó esa condición de autoridad, a la que se suma el gran momento individual de jugadores como Eberechi Eze y la solidez de William Saliba y Declan Rice.