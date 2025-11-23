Milan toma impulso en la Serie A con triunfo en el Derby della Madonnina

El Milan se impuso 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina correspondiente a la jornada 12 de la Serie A, encuentro disputado en el Estadio San Siro. La victoria ajustó las posiciones en la parte alta de la clasificación: los rossoneri llegaron a 25 puntos y avanzaron al segundo sitio, mientras que el Inter quedó en la cuarta posición con 24 unidades. El delantero mexicano Santiago Giménez no tuvo actividad y tampoco estuvo entre los suplentes, aún ausente por una lesión de tobillo.

El duelo comenzó con un Inter adelantado y generando aproximaciones desde los primeros instantes. Nicolò Barella intentó con un tiro de media distancia al minuto 3 y Marcus Thuram conectó un cabezazo al 4’. El conjunto nerazzurro acumuló tiros de esquina y mantuvo la presión, incluida una jugada al 27’ en la que Francesco Acerbi remató de cabeza y el balón terminó en el poste izquierdo.

El Milan contestó con avances por los costados. Davide Bartesaghi apareció al 16’ con un desborde y Youssouf Fofana buscó sorprender desde fuera del área al 25’. Más tarde, Christian Pulisic probó con un disparo que pasó cerca del poste al 44’. El primer tiempo concluyó sin anotaciones, con constantes interrupciones por faltas y una tarjeta amarilla para Rafael Leão en el 45+2’.