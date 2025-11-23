Milan toma impulso en la Serie A con triunfo en el Derby della Madonnina
El duelo estuvo marcado por el gol de Christian Pulisic y por el penal detenido por Mike Maignan en la segunda mitad. El mexicano Santiago Giménez permaneció fuera por lesión
El Milan se impuso 1-0 al Inter en el Derby della Madonnina correspondiente a la jornada 12 de la Serie A, encuentro disputado en el Estadio San Siro. La victoria ajustó las posiciones en la parte alta de la clasificación: los rossoneri llegaron a 25 puntos y avanzaron al segundo sitio, mientras que el Inter quedó en la cuarta posición con 24 unidades. El delantero mexicano Santiago Giménez no tuvo actividad y tampoco estuvo entre los suplentes, aún ausente por una lesión de tobillo.
El duelo comenzó con un Inter adelantado y generando aproximaciones desde los primeros instantes. Nicolò Barella intentó con un tiro de media distancia al minuto 3 y Marcus Thuram conectó un cabezazo al 4’. El conjunto nerazzurro acumuló tiros de esquina y mantuvo la presión, incluida una jugada al 27’ en la que Francesco Acerbi remató de cabeza y el balón terminó en el poste izquierdo.
El Milan contestó con avances por los costados. Davide Bartesaghi apareció al 16’ con un desborde y Youssouf Fofana buscó sorprender desde fuera del área al 25’. Más tarde, Christian Pulisic probó con un disparo que pasó cerca del poste al 44’. El primer tiempo concluyó sin anotaciones, con constantes interrupciones por faltas y una tarjeta amarilla para Rafael Leão en el 45+2’.
Para la segunda mitad, el Inter retomó la iniciativa. Thuram tuvo otra oportunidad dentro del área al 51’ y Barella generó una acción que terminó en tiro de esquina. Sin embargo, el golpe lo dio el Milan. Al 54’, tras un contragolpe, Christian Pulisic definió con la izquierda dentro del área y colocó el 1-0 definitivo.
El Inter respondió aumentando la presión. Alessandro Bastoni desaprovechó una opción al 59’ y Hakan Çalhanoglu vio la amarilla al 61’. El entrenador Cristian Chivu modificó su ataque con el ingreso de Ange-Yoan Bonny por Lautaro Martínez al 66’, además de sumar a Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito y Amadou Diouf.
La acción determinante llegó al 69’, cuando el VAR confirmó un penalti a favor del Inter por falta sobre Thuram. Çalhanoglu ejecutó al 74’, pero Mike Maignan detuvo el disparo lanzándose a su izquierda y mantuvo la ventaja local.
En los últimos minutos, el Inter presionó con tiros de Diouf al 88’ y de Bonny al 89’. El Milan administró el cierre con los ingresos de Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci y Christopher Nkunku, y sostuvo la diferencia hasta el final del encuentro.