Barcelona y Athletic inauguran la Supercopa de España 2026 en Arabia Saudita: fecha, hora y dónde ver

El Estadio King Abdullah de Yeda será el escenario donde Barcelona y Athletic Club abran este miércoles 7 de enero, a la 1:00 de la tarde (tiempo del centro de México), la edición 2025/2026 de la Supercopa de España. El duelo corresponde a la Semifinal del torneo y marcará el arranque del calendario oficial para ambos equipos en este inicio de año. El traslado a Arabia Saudita vuelve a ser un factor a considerar. Más allá del cambio de huso horario y de condiciones, el partido se presenta como una prueba distinta para el Barcelona, que llega en uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa una racha positiva en todas las competencias y se mantiene como líder de LaLiga, con una ventaja clara sobre sus perseguidores, incluido el Real Madrid. La Supercopa aparece como el primer objetivo concreto del año para el conjunto azulgrana, que además defiende el título obtenido en la edición anterior. En aquel torneo, Barcelona superó al propio Athletic en semifinales y posteriormente se impuso al Real Madrid en la final, resultados que consolidaron el proyecto del técnico alemán y elevaron las expectativas en torno al equipo.

En lo inmediato, Flick deberá gestionar la carga física de sus futbolistas tras el reciente triunfo 2-0 ante Espanyol en el derbi catalán. Todo apunta a que el Barcelona mantendrá su estructura habitual, con Lamine Yamal y Raphinha abiertos por las bandas y Robert Lewandowski como referencia ofensiva. Ronald Araujo volvió a ser convocado tras superar problemas físicos, aunque su presencia desde el arranque no está garantizada. Del otro lado, el Athletic Club llega con un panorama más irregular. El equipo de Ernesto Valverde viene de empatar 1-1 frente a Osasuna en la liga española y actualmente ocupa la octava posición de la tabla. La falta de continuidad en los resultados ha sido una constante durante la temporada, tanto en el torneo local como en el plano europeo, lo que ha puesto al conjunto vasco en una situación de exigencia temprana. La Supercopa representa para el Athletic una oportunidad para reencauzar el rumbo y competir en un contexto distinto al de la liga. Valverde cuenta con un plantel que ha mostrado capacidad para incomodar a rivales de mayor presupuesto, y buena parte de sus opciones pasan por lo que puedan generar los hermanos Iñaki y Nico Williams, además de Oihan Sancet, uno de los futbolistas con mayor influencia en el mediocampo.