Barcelona remonta al Eintracht Frankfurt con doblete de Jules Koundé en la Champions League

Fútbol Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Barcelona remonta al Eintracht Frankfurt con doblete de Jules Koundé en la Champions League
    Jules Koundé celebra uno de sus goles, decisivos para la remontada del Barcelona ante el Eintracht Frankfurt. FOTO: AP

El resultado mantiene al equipo dirigido por Hansi Flick en zona de Playoffs, todavía con opciones de avanzar de forma directa a los Octavos de Final

El FC Barcelona consiguió una victoria necesaria al imponerse 2-1 al Eintracht Frankfurt en la jornada 6 de la UEFA Champions League 2025, un resultado que le permite mantenerse con opciones dentro del nuevo formato del torneo. El encuentro, disputado en el Estadi Olímpic, tuvo como figura a Jules Koundé, autor de los dos goles que le dieron la vuelta al marcador y sostienen al equipo en puestos de Playoffs.

El triunfo no resuelve del todo el panorama para el conjunto catalán, que ahora suma 10 puntos y se mueve en la parte media de la clasificación general. La diferencia con los lugares de acceso directo a los octavos de final sigue siendo corta, pero la definición quedará para las últimas jornadas.

La noche empezó cuesta arriba para los locales. El Eintracht Frankfurt mostró orden en los primeros minutos y fue el que aprovechó mejor sus opciones. Al minuto 21, Ansgar Knauff culminó una transición rápida por el sector izquierdo y, con un disparo cruzado dentro del área, superó al arquero para poner el 0-1. La jugada evidenció desajustes defensivos del Barcelona, que tardó en acomodarse tras la pérdida de balón.

A partir del gol, el equipo dirigido por Hansi Flick intentó responder con posesión y amplitud. Raphinha y Lamine Yamal buscaron generar desequilibrio por las bandas, mientras que Robert Lewandowski, Pedri y Fermín López aparecieron en zonas de remate. Sin embargo, la falta de puntería y algunas intervenciones del portero visitante evitaron el empate antes del descanso.

El punto de quiebre llegó tras la reanudación. Hansi Flick decidió mover sus piezas y envió al campo a Marcus Rashford, quien ingresó con mayor presencia ofensiva por el costado izquierdo. La modificación tuvo efecto rápido. Al minuto 50, Rashford envió un centro preciso que Jules Koundé conectó de cabeza para igualar el marcador.

El gol cambió el ritmo del partido. El Barcelona encontró mayor seguridad con el balón y empujó a su rival hacia su propio campo. Tres minutos después, en una acción a balón parado, Lamine Yamal ejecutó un tiro de esquina que volvió a encontrar a Koundé en el área. El defensor francés ganó en el salto y firmó el 2-1 que ya no se movería.

Con la ventaja, el conjunto blaugrana optó por administrar el resultado. El Eintracht Frankfurt intentó responder con ajustes y empuje, pero no logró generar ocasiones claras ante una defensa más atenta en el cierre del encuentro.

El resultado deja al Barcelona con vida en la competencia, aunque todavía sin asegurar su lugar entre los ocho primeros. En el plano inmediato, el equipo tendrá un reto adicional, ya que Lamine Yamal no estará disponible para el siguiente partido ante Slavia de Praga debido a acumulación de tarjetas.

Para el Eintracht Frankfurt, la derrota complica seriamente sus aspiraciones. Con apenas cuatro puntos, el margen de error es mínimo y dependerá de una combinación de resultados para seguir con opciones en la fase de liga.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

