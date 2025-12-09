Barcelona remonta al Eintracht Frankfurt con doblete de Jules Koundé en la Champions League

El FC Barcelona consiguió una victoria necesaria al imponerse 2-1 al Eintracht Frankfurt en la jornada 6 de la UEFA Champions League 2025, un resultado que le permite mantenerse con opciones dentro del nuevo formato del torneo. El encuentro, disputado en el Estadi Olímpic, tuvo como figura a Jules Koundé, autor de los dos goles que le dieron la vuelta al marcador y sostienen al equipo en puestos de Playoffs.

El triunfo no resuelve del todo el panorama para el conjunto catalán, que ahora suma 10 puntos y se mueve en la parte media de la clasificación general. La diferencia con los lugares de acceso directo a los octavos de final sigue siendo corta, pero la definición quedará para las últimas jornadas.

La noche empezó cuesta arriba para los locales. El Eintracht Frankfurt mostró orden en los primeros minutos y fue el que aprovechó mejor sus opciones. Al minuto 21, Ansgar Knauff culminó una transición rápida por el sector izquierdo y, con un disparo cruzado dentro del área, superó al arquero para poner el 0-1. La jugada evidenció desajustes defensivos del Barcelona, que tardó en acomodarse tras la pérdida de balón.