Bayern Múnich vs Arsenal: duelo de gigantes en Champions League con sabor a revancha
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La baja de Olise y las dudas sobre Neuer, Kimmich y Kompany condicionan a los alemanes; Madrid y Betis también entran en acción
El Bayern Múnich y el Arsenal protagonizarán este miércoles el gran duelo de la tercera jornada de la Champions League 2026-2027.
El Allianz Arena recibirá a dos aspirantes al título, con cuentas pendientes en la fase de liga. El balón rodará a la 1 de la tarde.
El conjunto alemán llega con sed de revancha después de perder 3-1 ante los Gunners en Londres durante la pasada edición.
Aquella caída terminó con una racha de cinco enfrentamientos sin derrota frente al cuadro inglés. Ahora, el Bayern buscará imponer su condición de local y hacer valer el peso de su estadio.
En sus ocho últimos duelos europeos en casa ganó siete y empató uno.
Los dirigidos por Vincent Kompany recuperaron confianza con un triunfo de 6-1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga, impulsados por un triplete del colombiano Luis Díaz.
Sin embargo, en Champions dejaron escapar una ventaja y empataron 3-3 ante el Viking de Noruega, luego de debutar con una goleada de 5-0 sobre el Bodø/Glimt.
Harry Kane concentrará los reflectores. El delantero inglés conoce al Arsenal por su pasado con el Tottenham y llega con una racha de nueve partidos consecutivos marcando en la Liga de Campeones.
Su eficacia en el área y la velocidad de Díaz serán armas para superar una defensa que aún no recibe goles.
Pero el Bayern afronta contratiempos: Michael Olise está suspendido tras su expulsión contra el Viking, mientras que Manuel Neuer y Joshua Kimmich mantienen su participación en duda.
Incluso Kompany podría ausentarse del banquillo por una infección viral, y su auxiliar Aaron Danks dirigiría.
Del otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta pretende extender su arranque perfecto en Europa. Primero derrotó 1-0 al Napoli a domicilio y después superó 3-0 al Lille.
Bukayo Saka, Declan Rice y el portero David Raya sostienen un equipo que combina orden defensivo y contundencia.
Los londinenses llegan motivados por su triunfo 1-0 ante Nottingham Forest en la Premier League, aunque deberán romper una tendencia incómoda: apenas consiguieron una victoria en sus últimas ocho visitas a clubes alemanes.
La presión del Allianz Arena y la revancha bávara pondrán a prueba su fortaleza.
Real Madrid y Betis encabezan el resto de la jornada
En el resto de la jornada, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, también a la 1 de la tarde.
El equipo de José Mourinho llega con seis puntos después de vencer 2-1 al Inter de Milán y 4-3 a la Roma. Vinícius Júnior apunta a ser protagonista frente a un rival que intentará sorprender antes del Clásico del domingo.
A la misma hora, el Betis del mexicano Álvaro Fidalgo enfrentará al Feyenoord en La Cartuja, buscando conservar su paso perfecto tras superar al Lille y al Porto por 3-2.
Fidalgo pelea por minutos en el mediocampo de Manuel Pellegrini, que deberá reponerse del 5-2 ante Barcelona.
Completan la cartelera Inter-Shakhtar, Aston Villa-Viking, Brujas-Lens y Sporting-LASK; antes, a las 10:45 de la mañana, jugarán Como-Manchester United y Lille-Galatasaray.