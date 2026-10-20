Bayern Múnich vs Arsenal: duelo de gigantes en Champions League con sabor a revancha

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Fútbol Internacional
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    Bayern Múnich vs Arsenal: duelo de gigantes en Champions League con sabor a revancha
    Michael Olise y Noni Madueke serán dos de las principales figuras del enfrentamiento entre Bayern Múnich y Arsenal en el Allianz Arena, por la tercera jornada de la Champions League. FOTO: ESPECIAL

La baja de Olise y las dudas sobre Neuer, Kimmich y Kompany condicionan a los alemanes; Madrid y Betis también entran en acción

El Bayern Múnich y el Arsenal protagonizarán este miércoles el gran duelo de la tercera jornada de la Champions League 2026-2027.

El Allianz Arena recibirá a dos aspirantes al título, con cuentas pendientes en la fase de liga. El balón rodará a la 1 de la tarde.

El conjunto alemán llega con sed de revancha después de perder 3-1 ante los Gunners en Londres durante la pasada edición.

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Aquella caída terminó con una racha de cinco enfrentamientos sin derrota frente al cuadro inglés. Ahora, el Bayern buscará imponer su condición de local y hacer valer el peso de su estadio.

En sus ocho últimos duelos europeos en casa ganó siete y empató uno.

Los dirigidos por Vincent Kompany recuperaron confianza con un triunfo de 6-1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga, impulsados por un triplete del colombiano Luis Díaz.

Sin embargo, en Champions dejaron escapar una ventaja y empataron 3-3 ante el Viking de Noruega, luego de debutar con una goleada de 5-0 sobre el Bodø/Glimt.

Harry Kane concentrará los reflectores. El delantero inglés conoce al Arsenal por su pasado con el Tottenham y llega con una racha de nueve partidos consecutivos marcando en la Liga de Campeones.

Su eficacia en el área y la velocidad de Díaz serán armas para superar una defensa que aún no recibe goles.

Pero el Bayern afronta contratiempos: Michael Olise está suspendido tras su expulsión contra el Viking, mientras que Manuel Neuer y Joshua Kimmich mantienen su participación en duda.

Incluso Kompany podría ausentarse del banquillo por una infección viral, y su auxiliar Aaron Danks dirigiría.

Del otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta pretende extender su arranque perfecto en Europa. Primero derrotó 1-0 al Napoli a domicilio y después superó 3-0 al Lille.

Bukayo Saka, Declan Rice y el portero David Raya sostienen un equipo que combina orden defensivo y contundencia.

Los londinenses llegan motivados por su triunfo 1-0 ante Nottingham Forest en la Premier League, aunque deberán romper una tendencia incómoda: apenas consiguieron una victoria en sus últimas ocho visitas a clubes alemanes.

La presión del Allianz Arena y la revancha bávara pondrán a prueba su fortaleza.

Real Madrid y Betis encabezan el resto de la jornada

En el resto de la jornada, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, también a la 1 de la tarde.

El equipo de José Mourinho llega con seis puntos después de vencer 2-1 al Inter de Milán y 4-3 a la Roma. Vinícius Júnior apunta a ser protagonista frente a un rival que intentará sorprender antes del Clásico del domingo.

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A la misma hora, el Betis del mexicano Álvaro Fidalgo enfrentará al Feyenoord en La Cartuja, buscando conservar su paso perfecto tras superar al Lille y al Porto por 3-2.

Fidalgo pelea por minutos en el mediocampo de Manuel Pellegrini, que deberá reponerse del 5-2 ante Barcelona.

Completan la cartelera Inter-Shakhtar, Aston Villa-Viking, Brujas-Lens y Sporting-LASK; antes, a las 10:45 de la mañana, jugarán Como-Manchester United y Lille-Galatasaray.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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