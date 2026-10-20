Bayern Múnich vs Arsenal: duelo de gigantes en Champions League con sabor a revancha

El conjunto alemán llega con sed de revancha después de perder 3-1 ante los Gunners en Londres durante la pasada edición.

El Allianz Arena recibirá a dos aspirantes al título, con cuentas pendientes en la fase de liga. El balón rodará a la 1 de la tarde.

El Bayern Múnich y el Arsenal protagonizarán este miércoles el gran duelo de la tercera jornada de la Champions League 2026-2027.

Aquella caída terminó con una racha de cinco enfrentamientos sin derrota frente al cuadro inglés. Ahora, el Bayern buscará imponer su condición de local y hacer valer el peso de su estadio.

En sus ocho últimos duelos europeos en casa ganó siete y empató uno.

Los dirigidos por Vincent Kompany recuperaron confianza con un triunfo de 6-1 sobre el RB Leipzig en la Bundesliga, impulsados por un triplete del colombiano Luis Díaz.

Sin embargo, en Champions dejaron escapar una ventaja y empataron 3-3 ante el Viking de Noruega, luego de debutar con una goleada de 5-0 sobre el Bodø/Glimt.

Harry Kane concentrará los reflectores. El delantero inglés conoce al Arsenal por su pasado con el Tottenham y llega con una racha de nueve partidos consecutivos marcando en la Liga de Campeones.

Su eficacia en el área y la velocidad de Díaz serán armas para superar una defensa que aún no recibe goles.

Pero el Bayern afronta contratiempos: Michael Olise está suspendido tras su expulsión contra el Viking, mientras que Manuel Neuer y Joshua Kimmich mantienen su participación en duda.

Incluso Kompany podría ausentarse del banquillo por una infección viral, y su auxiliar Aaron Danks dirigiría.

Del otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta pretende extender su arranque perfecto en Europa. Primero derrotó 1-0 al Napoli a domicilio y después superó 3-0 al Lille.

Bukayo Saka, Declan Rice y el portero David Raya sostienen un equipo que combina orden defensivo y contundencia.

Los londinenses llegan motivados por su triunfo 1-0 ante Nottingham Forest en la Premier League, aunque deberán romper una tendencia incómoda: apenas consiguieron una victoria en sus últimas ocho visitas a clubes alemanes.