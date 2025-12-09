Liverpool vence al Inter en Champions en medio de la tormenta por la posible salida de Salah

Fútbol Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Liverpool vence al Inter en Champions en medio de la tormenta por la posible salida de Salah
    Dominik Szoboszlai definió el triunfo del Liverpool con un penal al minuto 88 en San Siro. FOTO: AP

El Liverpool consiguió un triunfo clave en la Champions League al imponerse 1-0 al Inter de Milán, en un partido marcado por la decisión de Arne Slot de viajar sin Mohamed Salah

El Liverpool obtuvo aire puro en la Fase de Grupos de la Champions League tras vencer 1-0 al Inter de Milán en San Siro, resultado que mantiene al equipo inglés con vida en la competencia.

El duelo fue intenso desde los primeros minutos y tuvo un momento polémico en la primera mitad, cuando un gol de Ibrahima Konaté fue anulado por el VAR debido a una mano previa en la jugada.

El Inter respondió con peligro y obligó a Alisson Becker a realizar una atajada determinante ante Lautaro Martínez justo antes del descanso.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal 2026: estos son los precios oficiales para el esperado duelo donde jugará Cristiano Ronaldo

El partido parecía encaminado al empate hasta que, al minuto 88, llegó la jugada que cambió la historia: un penal señalado a favor del Liverpool y convertido por Dominik Szoboszlai, quien firmó el 0-1 definitivo.

Con ello, los Reds cerraron una noche turbulenta con un resultado valioso.

LA POLÉMICA: EL VIAJE SIN MOHAMED SALAH

La victoria quedó parcialmente opacada por la ausencia de Mohamed Salah, descartado por Arne Slot para este encuentro.

Pese a entrenar con normalidad, el egipcio no fue incluido en la lista de convocados, decisión que llega después de que el futbolista expresara su frustración por el rendimiento del equipo y acusara sentirse usado como “chivo expiatorio”.

Las tensiones entre Salah, la directiva y el cuerpo técnico han escalado en los últimos días, generando un clima inédito en Liverpool.

La prensa inglesa reporta que la relación se ha desgastado al punto de que su salida en enero comienza a verse como una posibilidad real.

¿SE VA SALAH EN INVIERNO?

La exclusión del delantero ha alimentado los rumores sobre una venta invernal. Con suplencias consecutivas, diferencias públicas con el club y su participación próxima en la Copa Africana de Naciones, varios indicios apuntan a que el ciclo de Salah en Anfield podría estar llegando a su final.

Por ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas aseguran que el tema se resolverá antes de que abra el mercado.

El triunfo en Italia fue importante, pero la conversación del día sigue girando en torno al futuro del máximo referente ofensivo del equipo en la última década.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Milan

Personajes


Mohamed Salah

Organizaciones


UEFA
Liverpool FC
Inter Milan

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse