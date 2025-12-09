Liverpool vence al Inter en Champions en medio de la tormenta por la posible salida de Salah
El Liverpool consiguió un triunfo clave en la Champions League al imponerse 1-0 al Inter de Milán, en un partido marcado por la decisión de Arne Slot de viajar sin Mohamed Salah
El Liverpool obtuvo aire puro en la Fase de Grupos de la Champions League tras vencer 1-0 al Inter de Milán en San Siro, resultado que mantiene al equipo inglés con vida en la competencia.
El duelo fue intenso desde los primeros minutos y tuvo un momento polémico en la primera mitad, cuando un gol de Ibrahima Konaté fue anulado por el VAR debido a una mano previa en la jugada.
El Inter respondió con peligro y obligó a Alisson Becker a realizar una atajada determinante ante Lautaro Martínez justo antes del descanso.
El partido parecía encaminado al empate hasta que, al minuto 88, llegó la jugada que cambió la historia: un penal señalado a favor del Liverpool y convertido por Dominik Szoboszlai, quien firmó el 0-1 definitivo.
Con ello, los Reds cerraron una noche turbulenta con un resultado valioso.
LA POLÉMICA: EL VIAJE SIN MOHAMED SALAH
La victoria quedó parcialmente opacada por la ausencia de Mohamed Salah, descartado por Arne Slot para este encuentro.
Pese a entrenar con normalidad, el egipcio no fue incluido en la lista de convocados, decisión que llega después de que el futbolista expresara su frustración por el rendimiento del equipo y acusara sentirse usado como “chivo expiatorio”.
Las tensiones entre Salah, la directiva y el cuerpo técnico han escalado en los últimos días, generando un clima inédito en Liverpool.
La prensa inglesa reporta que la relación se ha desgastado al punto de que su salida en enero comienza a verse como una posibilidad real.
¿SE VA SALAH EN INVIERNO?
La exclusión del delantero ha alimentado los rumores sobre una venta invernal. Con suplencias consecutivas, diferencias públicas con el club y su participación próxima en la Copa Africana de Naciones, varios indicios apuntan a que el ciclo de Salah en Anfield podría estar llegando a su final.
Por ahora, el club no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas aseguran que el tema se resolverá antes de que abra el mercado.
El triunfo en Italia fue importante, pero la conversación del día sigue girando en torno al futuro del máximo referente ofensivo del equipo en la última década.