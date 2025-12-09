Liverpool vence al Inter en Champions en medio de la tormenta por la posible salida de Salah

El Liverpool obtuvo aire puro en la Fase de Grupos de la Champions League tras vencer 1-0 al Inter de Milán en San Siro, resultado que mantiene al equipo inglés con vida en la competencia.

El duelo fue intenso desde los primeros minutos y tuvo un momento polémico en la primera mitad, cuando un gol de Ibrahima Konaté fue anulado por el VAR debido a una mano previa en la jugada.

El Inter respondió con peligro y obligó a Alisson Becker a realizar una atajada determinante ante Lautaro Martínez justo antes del descanso.

El partido parecía encaminado al empate hasta que, al minuto 88, llegó la jugada que cambió la historia: un penal señalado a favor del Liverpool y convertido por Dominik Szoboszlai, quien firmó el 0-1 definitivo.