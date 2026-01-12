El paso de Xabi Alonso por el Real Madrid: 34 partidos, 74% de efectividad y sin títulos

/ 12 enero 2026
    El paso de Xabi Alonso por el Real Madrid: 34 partidos, 74% de efectividad y sin títulos
    La derrota ante el Barcelona en la Final de la Supercopa de España fue el último partido de Alonso como técnico blanco. FOTO: AP
Aunque sus registros reflejan 24 triunfos en 34 partidos y una efectividad del 74 por ciento, la falta de títulos y las derrotas en la Supercopa de España y el Mundial de Clubes marcaron su salida

El ciclo de Xabi Alonso como director técnico del Real Madrid llegó a su fin este lunes, apenas siete meses después de haber asumido el cargo como sustituto de Carlo Ancelotti, durante el Mundial de Clubes 2025. La decisión se anunció de manera oficial tras la derrota en la Final de la Supercopa de España, resultado que terminó por cerrar una etapa marcada por números sólidos, pero sin títulos.

En términos estrictamente estadísticos, la gestión de Alonso dejó un balance relevante. El técnico español dirigió un total de 34 partidos al frente del primer equipo, con 24 victorias, seis derrotas y cuatro empates. Estos registros se tradujeron en una efectividad del 74 por ciento, cifra que lo colocó entre los entrenadores con mejor rendimiento reciente en el club, al menos desde la óptica de resultados acumulados.

En el apartado ofensivo, el Real Madrid anotó 72 goles bajo su mando, con un promedio superior a dos tantos por encuentro. En contraste, la defensa recibió 38 anotaciones, un dato que reflejó cierta irregularidad en partidos de alta exigencia, especialmente en instancias decisivas. Aun así, el balance general mostró a un equipo competitivo en la mayoría de sus compromisos.

Sin embargo, los números no fueron suficientes para sostener el proyecto. Durante su breve gestión, Alonso tuvo la oportunidad de disputar dos títulos oficiales y en ambos casos el desenlace fue adverso. El primero llegó en el Mundial de Clubes, torneo que estrenó formato con 32 equipos. El conjunto blanco avanzó hasta las semifinales, donde fue superado con claridad por el París Saint-Germain, que se impuso 4-0. Aquella eliminación representó el primer golpe en el arranque de su etapa.

En el ámbito doméstico, LaLiga mostró dos caras. El Real Madrid llegó a colocarse como líder y logró vencer al Barcelona en la primera vuelta, resultado que reforzó momentáneamente la confianza en el proyecto. No obstante, con el paso de las jornadas el equipo perdió regularidad y actualmente marcha en la segunda posición, a cuatro puntos del conjunto culé.

La Supercopa de España terminó siendo el punto de quiebre. Tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid en semifinales, el Real Madrid volvió a encontrarse con el Barcelona en la Final. El desenlace fue similar al del año anterior: derrota por 3-2 y un nuevo título perdido ante su máximo rival. Horas después, el club confirmó la salida de Xabi Alonso, cerrando una etapa breve, con cifras destacables, pero sin trofeos que respaldaran su continuidad.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

