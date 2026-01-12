El paso de Xabi Alonso por el Real Madrid: 34 partidos, 74% de efectividad y sin títulos

El ciclo de Xabi Alonso como director técnico del Real Madrid llegó a su fin este lunes, apenas siete meses después de haber asumido el cargo como sustituto de Carlo Ancelotti, durante el Mundial de Clubes 2025. La decisión se anunció de manera oficial tras la derrota en la Final de la Supercopa de España, resultado que terminó por cerrar una etapa marcada por números sólidos, pero sin títulos.

En términos estrictamente estadísticos, la gestión de Alonso dejó un balance relevante. El técnico español dirigió un total de 34 partidos al frente del primer equipo, con 24 victorias, seis derrotas y cuatro empates. Estos registros se tradujeron en una efectividad del 74 por ciento, cifra que lo colocó entre los entrenadores con mejor rendimiento reciente en el club, al menos desde la óptica de resultados acumulados.

En el apartado ofensivo, el Real Madrid anotó 72 goles bajo su mando, con un promedio superior a dos tantos por encuentro. En contraste, la defensa recibió 38 anotaciones, un dato que reflejó cierta irregularidad en partidos de alta exigencia, especialmente en instancias decisivas. Aun así, el balance general mostró a un equipo competitivo en la mayoría de sus compromisos.