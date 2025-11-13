Mundial Sub 17 2025: ¿a qué hora juega México contra Argentina y cómo seguirlo?

La Selección mexicana Sub-17 enfrentará este viernes 14 de noviembre a su similar de Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 masculino 2025, encuentro que se desarrollará en el Aspire Zone Sports Complex de Doha, Qatar. El duelo marca el inicio de la fase de eliminación directa para ambos conjuntos y define su continuidad en el certamen.

El equipo dirigido por Carlos Cariño llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros lugares, luego de acumular 3 puntos y avanzar gracias al criterio de Fair Play. La escuadra mexicana cerró la fase de grupos en el puesto 32 de la clasificación general, lo que la coloca frente a un rival que terminó con números más favorables.

Argentina, por su parte, concluyó como líder del Grupo D, con 9 unidades y una diferencia de goles de +9. Ese rendimiento le permitió asegurar un lugar entre los mejores de la primera ronda y perfilarse hacia la etapa decisiva con una base sólida. El encuentro revive una rivalidad constante en competencias FIFA, donde ambas selecciones suelen ofrecer partidos de ritmo alto y con exigencia táctica.