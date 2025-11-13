Mundial Sub 17 2025: ¿a qué hora juega México contra Argentina y cómo seguirlo?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Ambos equipos buscarán avanzar a los Octavos en un partido que retoma una rivalidad constante en torneos FIFA
La Selección mexicana Sub-17 enfrentará este viernes 14 de noviembre a su similar de Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 masculino 2025, encuentro que se desarrollará en el Aspire Zone Sports Complex de Doha, Qatar. El duelo marca el inicio de la fase de eliminación directa para ambos conjuntos y define su continuidad en el certamen.
El equipo dirigido por Carlos Cariño llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros lugares, luego de acumular 3 puntos y avanzar gracias al criterio de Fair Play. La escuadra mexicana cerró la fase de grupos en el puesto 32 de la clasificación general, lo que la coloca frente a un rival que terminó con números más favorables.
TE PUEDE INTERESAR: Tío de Luis Rubiales es detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’
Argentina, por su parte, concluyó como líder del Grupo D, con 9 unidades y una diferencia de goles de +9. Ese rendimiento le permitió asegurar un lugar entre los mejores de la primera ronda y perfilarse hacia la etapa decisiva con una base sólida. El encuentro revive una rivalidad constante en competencias FIFA, donde ambas selecciones suelen ofrecer partidos de ritmo alto y con exigencia táctica.
Para México, el enfrentamiento representa la oportunidad de mantener vigente la tradición que ha acompañado al futbol juvenil del país, recordando las conquistas obtenidas en 2005 y 2011, cuando levantó el título mundial de la categoría. La nueva generación busca extender ese camino y sostener su participación dentro de un entorno que exige orden y concentración en cada detalle.
El partido está programado para disputarse a las 8:45 del Centro de México, único horario relevante para la afición nacional. La transmisión podrá seguirse en televisión abierta por Canal 9, así como en TUDN, tanto en su señal de paga como en su aplicación oficial. Para quienes prefieran el formato digital, el encuentro también estará disponible mediante ViX, plataforma que ofrecerá la señal en vivo.
En cuanto a las alineaciones probables, México utilizaría un esquema 4-4-2 con López; Corona, Contreras, Olvera, Villa; Pineda, García, Borgio, Mancilla; Vuoso y Reyes. Argentina presentaría un 4-3-3 integrado por Centurión; Zalazar, Martínez, Yáñez, Silveira; Espíndola, Bouhier, Guner; Ojeda, Jainikoski y Tulian.
Ambas selecciones llegan con aspiraciones distintas, pero con la necesidad común de avanzar a los Octavos de Final. El desempeño que muestren en este cruce definirá su continuidad en un torneo que ahora no permite margen de error.