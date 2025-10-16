¡Están agotadas! FIFA ya vendió más de un millón de entradas para la Copa Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vendieron tras la preventa de Visa, con aficionados de 212 países
La FIFA informó que más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vendieron tras el cierre del sorteo de preventa de Visa, lanzado a mediados de septiembre. Los boletos fueron adquiridos por aficionados de 212 países y territorios.
Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— encabezaron la lista de ventas, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. Hasta ahora, 28 equipos han asegurado su participación en el torneo, que se disputará en diversas ciudades de Norteamérica.
TE PUEDE INTERESAR: NFL planea dos partidos de Temporada regular en México para 2026
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la venta masiva refleja el interés global por la Copa Mundial 2026 y el entusiasmo de los aficionados por participar en el evento.
Para quienes no consiguieron entradas en la preventa, la FIFA abrirá un nuevo plazo de inscripción para el Sorteo Anticipado a partir del lunes 27 de octubre. En esta fase se pondrán a disposición boletos individuales para los 104 partidos, así como entradas específicas por estadio y equipo.
La organización también puso en marcha una plataforma oficial de reventa para poseedores de entradas elegibles, accesible a través de FIFA.com/entradas, con el objetivo de proteger a los aficionados contra la reventa no autorizada. Los residentes en México tendrán acceso a una Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA.
Además, los aficionados podrán adquirir paquetes de hospitalidad que incluyen entradas para uno o varios partidos mediante FIFA.com/hospitalidad. La FIFA recordó que las entradas adquiridas fuera de los canales oficiales podrían no ser válidas.
Con más de un millón de entradas ya vendidas y la apertura de la siguiente fase de ventas a finales de octubre, la Copa Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos con mayor alcance y participación de la historia reciente.