¡Están agotadas! FIFA ya vendió más de un millón de entradas para la Copa Mundial 2026

La FIFA informó que más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vendieron tras el cierre del sorteo de preventa de Visa, lanzado a mediados de septiembre. Los boletos fueron adquiridos por aficionados de 212 países y territorios.

Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— encabezaron la lista de ventas, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. Hasta ahora, 28 equipos han asegurado su participación en el torneo, que se disputará en diversas ciudades de Norteamérica.

TE PUEDE INTERESAR: NFL planea dos partidos de Temporada regular en México para 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la venta masiva refleja el interés global por la Copa Mundial 2026 y el entusiasmo de los aficionados por participar en el evento.