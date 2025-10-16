¡Están agotadas! FIFA ya vendió más de un millón de entradas para la Copa Mundial 2026

Fútbol Internacional
/ 16 octubre 2025
    ¡Están agotadas! FIFA ya vendió más de un millón de entradas para la Copa Mundial 2026
    Los próximos boletos estarán disponibles a partir del 27 de octubre en el Sorteo Anticipado. FOTO: FIFA

Más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vendieron tras la preventa de Visa, con aficionados de 212 países

La FIFA informó que más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vendieron tras el cierre del sorteo de preventa de Visa, lanzado a mediados de septiembre. Los boletos fueron adquiridos por aficionados de 212 países y territorios.

Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— encabezaron la lista de ventas, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. Hasta ahora, 28 equipos han asegurado su participación en el torneo, que se disputará en diversas ciudades de Norteamérica.

TE PUEDE INTERESAR: NFL planea dos partidos de Temporada regular en México para 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la venta masiva refleja el interés global por la Copa Mundial 2026 y el entusiasmo de los aficionados por participar en el evento.

Para quienes no consiguieron entradas en la preventa, la FIFA abrirá un nuevo plazo de inscripción para el Sorteo Anticipado a partir del lunes 27 de octubre. En esta fase se pondrán a disposición boletos individuales para los 104 partidos, así como entradas específicas por estadio y equipo.

La organización también puso en marcha una plataforma oficial de reventa para poseedores de entradas elegibles, accesible a través de FIFA.com/entradas, con el objetivo de proteger a los aficionados contra la reventa no autorizada. Los residentes en México tendrán acceso a una Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA.

Además, los aficionados podrán adquirir paquetes de hospitalidad que incluyen entradas para uno o varios partidos mediante FIFA.com/hospitalidad. La FIFA recordó que las entradas adquiridas fuera de los canales oficiales podrían no ser válidas.

Con más de un millón de entradas ya vendidas y la apertura de la siguiente fase de ventas a finales de octubre, la Copa Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos con mayor alcance y participación de la historia reciente.

Temas


Boletos
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Canadá
Estados Unidos
México

Organizaciones


FIFA

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia.

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
Diputados aprobó por mayoría en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del IEPS para el 2026.

Avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos, videojuegos y... a sueros orales

Las inversiones anunciadas el pasado miércoles contemplan un mall de lujo con marcas que no están instaladas en el norte del país.

Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León
En la prueba diagnóstica de todos los grados evaluados de educación básica en los cuatro campos formativos, no hubo una sola ocasión en la que un gran porcentaje de estudiantes tuviera resultados aprobatorios.

Con deficiencias académicas, 80% de alumnos en secundarias
Afirman que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el programa relacionado con la obesidad generó una recaudación de un billón de pesos; sin embargo, únicamente se destinaron 3 mil millones para su ejecución.

Aseguran que Gobierno de AMLO recaudó un billón de pesos para programa contra obesidad y sólo ejercieron 3 mil millones
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre el despliegue de miles de efectivos y operaciones de auxilio para atender a las comunidades afectadas.

Suman 72 los fallecidos y 48 desaparecidos tras intensas lluvias e inundaciones en el centro y sur de México
¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?

¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?
El guitarrista fundador de KISS, Ace Frehley, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás.

Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad