Fallece entrenador serbio en pleno partido de la Superliga

Fútbol Internacional
/ 4 noviembre 2025
    Fallece entrenador serbio en pleno partido de la Superliga
    Mladen Zizovic, entrenador de FK Radnicki 1923, falleció a los 44 años durante un partido de la Superliga Serbia ante Mladost. FOTO: ESPECIAL

El técnico se descompensó en la primera mitad, el juego fue suspendido y el club expresó condolencias a familiares, amigos y seguidores

Mladen Zizovic, director técnico bosnio de FK Radnicki 1923, falleció este lunes a los 44 años a causa de un paro cardíaco mientras su equipo disputaba un partido de la Superliga de Serbia frente a Mladost.

El entrenador se descompensó cuando se jugaban 20 minutos de la primera mitad. El partido fue detenido mientras Zizovic era trasladado a un hospital cercano. Tras confirmarse su deceso, el encuentro fue suspendido.

En un comunicado publicado en Instagram, el club expresó: “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro entrenador del plantel profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”.

Instagram

El mensaje agregó: “Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. FK Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”.

Zizovic había sido contratado por Radnicki 1923 apenas dos semanas atrás. El equipo, que actualmente se encuentra en la décima posición de la Superliga serbia, confiaba en su experiencia para mejorar su rendimiento. Esta era su primera experiencia en Serbia tras dirigir en Bosnia, Macedonia del Norte y Arabia Saudita.

Como jugador, Zizovic se desempeñó principalmente en la liga bosnia y tuvo dos apariciones con la Selección de Bosnia. Su paso por el fútbol profesional como futbolista y entrenador lo consolidó como un referente para quienes compartieron equipo y vestidor con él.

El suceso ha conmocionado al fútbol regional e internacional. Recientemente, casos similares han sido reportados en el mundo del deporte, como la muerte de un hincha de RB Leipzig antes de un partido de la Copa de Alemania, recordando la fragilidad de la salud incluso en el entorno deportivo.

El club y sus seguidores ahora enfrentan la pérdida de un entrenador joven que apenas comenzaba a plasmar su proyecto en Serbia, mientras la Superliga detiene momentáneamente su calendario por este hecho.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

