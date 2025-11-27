¡Fichaje estrella!: Aitana Bonmatí será analista de TUDN para el Mundial 2026

El equipo de TUDN incorporó a una figura de amplio reconocimiento internacional para su cobertura del Mundial de 2026. La cadena confirmó la integración de Aitana Bonmatí, futbolista del Barcelona y de la Selección de España, quien participará como comentarista durante la próxima Copa del Mundo.

La jugadora, tres veces ganadora del Balón de Oro, explicó que aceptó la invitación tras un proceso de reflexión que la llevó a considerar esta participación como una oportunidad distinta dentro de su trayectoria. En una entrevista reciente, Aitana detalló que formará parte del grupo encargado de analizar los partidos del representativo español y que su incorporación se dará mientras continúa activa en el futbol profesional.

Durante la conversación, la mediocampista señaló que la propuesta la tomó por sorpresa, pero que pronto vio en el proyecto una alternativa para explorar un rol que siempre le ha interesado. “Cuando me comentaron la idea de participar como comentarista, mi primera reacción fue de duda porque sigo en actividad. Después pensé que era una manera de intentar algo nuevo, ya que mi entorno habitual es el campo de entrenamiento”, expresó Aitana.