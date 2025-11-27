¡Fichaje estrella!: Aitana Bonmatí será analista de TUDN para el Mundial 2026
La jugadora del Barcelona y de la Selección de España, formará parte del equipo de analistas, donde hablará sobre los partidos de su selección mientras se mantiene en actividad profesional
El equipo de TUDN incorporó a una figura de amplio reconocimiento internacional para su cobertura del Mundial de 2026. La cadena confirmó la integración de Aitana Bonmatí, futbolista del Barcelona y de la Selección de España, quien participará como comentarista durante la próxima Copa del Mundo.
La jugadora, tres veces ganadora del Balón de Oro, explicó que aceptó la invitación tras un proceso de reflexión que la llevó a considerar esta participación como una oportunidad distinta dentro de su trayectoria. En una entrevista reciente, Aitana detalló que formará parte del grupo encargado de analizar los partidos del representativo español y que su incorporación se dará mientras continúa activa en el futbol profesional.
Durante la conversación, la mediocampista señaló que la propuesta la tomó por sorpresa, pero que pronto vio en el proyecto una alternativa para explorar un rol que siempre le ha interesado. “Cuando me comentaron la idea de participar como comentarista, mi primera reacción fue de duda porque sigo en actividad. Después pensé que era una manera de intentar algo nuevo, ya que mi entorno habitual es el campo de entrenamiento”, expresó Aitana.
La jugadora también comentó que este paso le permitirá entender un sector que suele observar únicamente desde la cancha. Aseguró que su presencia en TUDN representa un ejercicio que podría serle útil en el futuro, cuando llegue el momento de dejar la competencia profesional. “Tengo 27 años y sé que todavía tengo tiempo como futbolista, pero también quiero prepararme para lo que venga más adelante. No sé si con el tiempo me interesará narrar partidos, pero este es un buen comienzo”, añadió la campeona del mundo.
La incorporación de Aitana Bonmatí se suma a la estrategia de Televisa por fortalecer su cobertura rumbo a la justa de 2026, donde la cadena contará con narradores, exjugadores y especialistas de distintos perfiles. Aunque no se ha emitido un anuncio formal por parte de la empresa, las declaraciones de la jugadora dejaron claro que el acuerdo está encaminado.
Con este movimiento, Televisa suma a otra figura del futbol español a sus transmisiones, luego de la presencia de Iker Casillas en ciclos anteriores. La llegada de Aitana marca un nuevo capítulo en su carrera y abre una faceta adicional en su relación con el futbol, ahora desde un rol de análisis en una de las competencias de mayor proyección mediática.