¡Fichaje estrella!: Aitana Bonmatí será analista de TUDN para el Mundial 2026

Fútbol Internacional
/ 27 noviembre 2025
    ¡Fichaje estrella!: Aitana Bonmatí será analista de TUDN para el Mundial 2026
    Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, durante una de sus más recientes apariciones públicas. FOTO: ESPECIAL

La jugadora del Barcelona y de la Selección de España, formará parte del equipo de analistas, donde hablará sobre los partidos de su selección mientras se mantiene en actividad profesional

El equipo de TUDN incorporó a una figura de amplio reconocimiento internacional para su cobertura del Mundial de 2026. La cadena confirmó la integración de Aitana Bonmatí, futbolista del Barcelona y de la Selección de España, quien participará como comentarista durante la próxima Copa del Mundo.

La jugadora, tres veces ganadora del Balón de Oro, explicó que aceptó la invitación tras un proceso de reflexión que la llevó a considerar esta participación como una oportunidad distinta dentro de su trayectoria. En una entrevista reciente, Aitana detalló que formará parte del grupo encargado de analizar los partidos del representativo español y que su incorporación se dará mientras continúa activa en el futbol profesional.

TE PUEDE INTERESAR: Eagles vs Bears: esto anticipan Fitzpatrick, Whitworth y Sherman del Black Friday Game

Durante la conversación, la mediocampista señaló que la propuesta la tomó por sorpresa, pero que pronto vio en el proyecto una alternativa para explorar un rol que siempre le ha interesado. “Cuando me comentaron la idea de participar como comentarista, mi primera reacción fue de duda porque sigo en actividad. Después pensé que era una manera de intentar algo nuevo, ya que mi entorno habitual es el campo de entrenamiento”, expresó Aitana.

La jugadora también comentó que este paso le permitirá entender un sector que suele observar únicamente desde la cancha. Aseguró que su presencia en TUDN representa un ejercicio que podría serle útil en el futuro, cuando llegue el momento de dejar la competencia profesional. “Tengo 27 años y sé que todavía tengo tiempo como futbolista, pero también quiero prepararme para lo que venga más adelante. No sé si con el tiempo me interesará narrar partidos, pero este es un buen comienzo”, añadió la campeona del mundo.

La incorporación de Aitana Bonmatí se suma a la estrategia de Televisa por fortalecer su cobertura rumbo a la justa de 2026, donde la cadena contará con narradores, exjugadores y especialistas de distintos perfiles. Aunque no se ha emitido un anuncio formal por parte de la empresa, las declaraciones de la jugadora dejaron claro que el acuerdo está encaminado.

Instagram

Con este movimiento, Televisa suma a otra figura del futbol español a sus transmisiones, luego de la presencia de Iker Casillas en ciclos anteriores. La llegada de Aitana marca un nuevo capítulo en su carrera y abre una faceta adicional en su relación con el futbol, ahora desde un rol de análisis en una de las competencias de mayor proyección mediática.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


TUDN

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025.

Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR: entrega su dimisión oficial al Senado
Un camión de refrescos ‘Jarritos’ se accidentó al circular por una pendiente de la alcaldía Álvaro Obregón, llamada ‘la bajada del diablo’.

Camión de ‘Jarritos’ se estrelló al pasar por ‘la bajada del diablo’, una pendiente peligrosa en CDMX
García destacó que se trabaja en 34 proyectos estratégicos de varios rubros para el evento futbolístico.

Declara Samuel García a Nuevo León blindado para Mundial de Futbol 2026
Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Generación Z: nueva convocatoria para marcha nacional en diciembre

Guardia Nacional de EU vigilan cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo, en Washington. Dos agentes de la GN fueron asesinados en un tiroteo, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

Trump afirma que tirador de ataque a agentes ‘pagará un precio muy alto’
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Casa Blanca, en Washington.

Detiene el ICE a una inmigrante con lazos familiares con secretaria con Karoline Leavitt
La medida inicia una revisión de 30 días dirigida por los Departamentos de Estado y del Tesoro para identificar ramas de la Hermandad en Egipto, Jordania y Líbano para una posible designación.

Trump designa ciertas ramas de la Hermandad Musulmana como grupos terroristas
Los hechos sucedieron en un momento en que la presencia de tropas en la capital de la nación y otras ciudades del país se ha convertido en un punto de conflicto político.. FOTO:

FBI investiga ataque a miembros de la Guardia Nacional como un acto de terrorismo