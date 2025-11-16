FIFA refuerza su lucha digital: bloqueará boletos a personas acusadas de ciberacoso

La FIFA presentó un nuevo balance sobre su estrategia digital para enfrentar el ciberacoso en el futbol, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia. De acuerdo con el organismo, se han revisado más de 5.9 millones de publicaciones en distintas plataformas con el fin de identificar comportamientos dirigidos contra jugadores, entrenadores, árbitros o cualquier persona vinculada con el deporte.

Como parte de este monitoreo, la FIFA informó que durante el reciente Mundial de Clubes se detectaron 179 mil 517 publicaciones que podrían considerarse conductas de acoso digital. De ellas, 20 mil 587 fueron denunciadas directamente ante las plataformas correspondientes para su análisis y eventual sanción.

El organismo también detalló que mantiene una lista negra destinada a personas señaladas por acciones de ciberacoso. Entre las consecuencias para quienes aparecen en este registro está la imposibilidad de adquirir boletos para torneos organizados por la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo 2026. Esta medida busca ampliar el alcance de las acciones contra quienes incurran en comportamiento abusivo.