FIFA refuerza su lucha digital: bloqueará boletos a personas acusadas de ciberacoso

Fútbol Internacional
/ 16 noviembre 2025
    FIFA refuerza su lucha digital: bloqueará boletos a personas acusadas de ciberacoso
    El organismo registró más de 179 mil posibles casos de ciberacoso durante el Mundial de Clubes. FOTO: FIFA

Entre las sanciones aplicadas, destaca la creación de una lista negra que impedirá a los agresores adquirir boletos para torneos como la Copa del Mundo 2026

La FIFA presentó un nuevo balance sobre su estrategia digital para enfrentar el ciberacoso en el futbol, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia. De acuerdo con el organismo, se han revisado más de 5.9 millones de publicaciones en distintas plataformas con el fin de identificar comportamientos dirigidos contra jugadores, entrenadores, árbitros o cualquier persona vinculada con el deporte.

Como parte de este monitoreo, la FIFA informó que durante el reciente Mundial de Clubes se detectaron 179 mil 517 publicaciones que podrían considerarse conductas de acoso digital. De ellas, 20 mil 587 fueron denunciadas directamente ante las plataformas correspondientes para su análisis y eventual sanción.

TE PUEDE INTERESAR: Dolphins logran triunfo histórico en el debut de la NFL en España

El organismo también detalló que mantiene una lista negra destinada a personas señaladas por acciones de ciberacoso. Entre las consecuencias para quienes aparecen en este registro está la imposibilidad de adquirir boletos para torneos organizados por la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo 2026. Esta medida busca ampliar el alcance de las acciones contra quienes incurran en comportamiento abusivo.

Además del seguimiento en redes, el sistema de monitoreo ha permitido que desde inicios de este año se presenten denuncias formales contra once personas en distintos países. Los casos han sido canalizados a autoridades en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido. Incluso se notificó un expediente a la Interpol, según confirmó la propia FIFA.

En una publicación reciente, el organismo señaló que continuará incorporando nombres a esta lista negra cada vez que se compruebe una conducta abusiva. El objetivo es impedir que estas personas accedan a entradas para competiciones o eventos vinculados al máximo ente del futbol mundial.

La FIFA implementó este sistema de vigilancia en 2022 como parte de sus esfuerzos por proteger a quienes participan en el deporte. La herramienta combina análisis tecnológico con revisión humana y ha sido una de las principales apuestas del organismo para enfrentar el crecimiento del acoso en entornos digitales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró la postura del organismo al señalar que se mantendrá una colaboración estrecha con federaciones, confederaciones y autoridades internacionales. Subrayó que las acciones contra el abuso digital continuarán y que el organismo buscará que los responsables enfrenten consecuencias tanto en redes sociales como en ámbitos legales o administrativos.

Con estas medidas, la FIFA pretende consolidar un entorno digital con menos agresiones y reforzar la seguridad de quienes forman parte del futbol mundial.

Temas


Ciberacoso
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Organizaciones


FIFA

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Se han otorgado más de 37 mil asesorías a empresas y beneficiado a 2.5 millones de trabajadores.

IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados
La CTA denunció que el SAT en México ha amenazado a sus agremiados con auditorías para liberar mercancía en las aduanas.

Preocupan SAT y PJ, también, a grandes empresas tecnológicas
Localizan y destruyen áreas de almacenamiento de precursores químicos y laboratorio inactivo en Culiacán y Cosalá; además, aseguran artefactos explosivos en Badiraguato

Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato
La movilización, convocada originalmente para protestar contra la violencia, la impunidad y la falta de seguridad.

100 uniformados lesionados y 40 arrestados: saldo de la marcha de la Generación Z
El Plan Michoacán fue debatido en redes sociales, la oposición tuvo sus dudas de su efectividad, partiendo que ni siquiera fue presentado en esa entidad.

Plan Michoacán y marcha de la Generación Z abren debate en redes sociales
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en 13 meses de gobierno se han asegurado más de 4 millones de pastillas de fentanilo y casi 154 toneladas de metanfetaminas.

Aumenta consumo de metanfetaminas y supera al fentanilo en México
Logran derribar las vallas frente al Palacio Nacional durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo. La policía lanzó piedras y gas lacrimógeno para intentar contenerlos.

60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX