FIFA refuerza su lucha digital: bloqueará boletos a personas acusadas de ciberacoso
Entre las sanciones aplicadas, destaca la creación de una lista negra que impedirá a los agresores adquirir boletos para torneos como la Copa del Mundo 2026
La FIFA presentó un nuevo balance sobre su estrategia digital para enfrentar el ciberacoso en el futbol, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia. De acuerdo con el organismo, se han revisado más de 5.9 millones de publicaciones en distintas plataformas con el fin de identificar comportamientos dirigidos contra jugadores, entrenadores, árbitros o cualquier persona vinculada con el deporte.
Como parte de este monitoreo, la FIFA informó que durante el reciente Mundial de Clubes se detectaron 179 mil 517 publicaciones que podrían considerarse conductas de acoso digital. De ellas, 20 mil 587 fueron denunciadas directamente ante las plataformas correspondientes para su análisis y eventual sanción.
El organismo también detalló que mantiene una lista negra destinada a personas señaladas por acciones de ciberacoso. Entre las consecuencias para quienes aparecen en este registro está la imposibilidad de adquirir boletos para torneos organizados por la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo 2026. Esta medida busca ampliar el alcance de las acciones contra quienes incurran en comportamiento abusivo.
Además del seguimiento en redes, el sistema de monitoreo ha permitido que desde inicios de este año se presenten denuncias formales contra once personas en distintos países. Los casos han sido canalizados a autoridades en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido. Incluso se notificó un expediente a la Interpol, según confirmó la propia FIFA.
En una publicación reciente, el organismo señaló que continuará incorporando nombres a esta lista negra cada vez que se compruebe una conducta abusiva. El objetivo es impedir que estas personas accedan a entradas para competiciones o eventos vinculados al máximo ente del futbol mundial.
La FIFA implementó este sistema de vigilancia en 2022 como parte de sus esfuerzos por proteger a quienes participan en el deporte. La herramienta combina análisis tecnológico con revisión humana y ha sido una de las principales apuestas del organismo para enfrentar el crecimiento del acoso en entornos digitales.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró la postura del organismo al señalar que se mantendrá una colaboración estrecha con federaciones, confederaciones y autoridades internacionales. Subrayó que las acciones contra el abuso digital continuarán y que el organismo buscará que los responsables enfrenten consecuencias tanto en redes sociales como en ámbitos legales o administrativos.
Con estas medidas, la FIFA pretende consolidar un entorno digital con menos agresiones y reforzar la seguridad de quienes forman parte del futbol mundial.