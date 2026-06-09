¡Guerra en Madrid! Atlético frena oferta de 150 MDE del Real Madrid por Julián Álvarez

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    ¡Guerra en Madrid! Atlético frena oferta de 150 MDE del Real Madrid por Julián Álvarez
    El intento del Real Madrid no sólo fue rechazado: el Atlético respondió con ironía en redes sociales, aumentando la tensión entre los dos rivales madrileños. FOTO: EFE

Merengues habrían puesto sobre la mesa la millonaria cifra por ‘La Araña’, pero los Colchoneros respondieron con un portazo y una polémica aclaración pública

El mercado europeo encendió una de sus primeras grandes novelas con un movimiento inesperado: Real Madrid anunció una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, aunque la operación terminó frenada de inmediato entre versiones cruzadas, mensajes públicos y una respuesta tajante del club rojiblanco.

La propuesta, según comunicó el propio club blanco, fue realizada tras una reunión de su Junta Directiva y tenía como objetivo adquirir los derechos federativos del atacante argentino, uno de los futbolistas más importantes del proyecto colchonero y una pieza clave en el ataque del equipo madrileño.

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Sin embargo, el Atlético de Madrid cerró cualquier posibilidad de negociación. De acuerdo con la versión difundida por el Real Madrid, el conjunto rojiblanco habría rechazado la oferta remitiéndose a la cláusula de rescisión de Julián Álvarez, fijada en 500 millones de euros.

La historia no terminó ahí. Minutos después, el Atlético respondió públicamente y matizó la versión del club blanco.

Fuentes cercanas al equipo colchonero señalaron que no se estudió ni se valoró una oferta formal por el delantero argentino, sino que únicamente existió una consulta sobre su situación contractual.

El mensaje rojiblanco elevó el tono de la polémica, pues el club dejó claro que Julián Álvarez no está en venta y que no existe intención de desprenderse de uno de sus referentes ofensivos.

Incluso, en redes sociales, el Atlético reaccionó con ironía al comunicado del Real Madrid, lo que convirtió el intento de fichaje en un nuevo capítulo de rivalidad entre los dos grandes clubes de la capital española.

Para Real Madrid, la operación representaba un golpe de autoridad en el mercado. La cifra de 150 millones de euros habría convertido a Julián Álvarez en uno de los fichajes más caros en la historia del club merengue, además de cumplir con la promesa de Florentino Pérez de buscar una incorporación galáctica para reforzar el ataque.

Para el Atlético, en cambio, el mensaje fue contundente: Julián Álvarez es pieza estratégica y cualquier acercamiento deberá pasar por una cantidad muy superior.

La cláusula de 500 millones funciona como blindaje deportivo y económico para evitar la salida del campeón del mundo con Argentina.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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