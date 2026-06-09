Mateus Fernandes desata una batalla de 100 millones entre Real Madrid, PSG y Manu

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    Mateus Fernandes desata una batalla de 100 millones entre Real Madrid, PSG y Manu
    Tras anunciar su salida del West Ham, gigantes como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Manchester United preparan una disputa millonaria por su fichaje FOTO: AFP

El mediocampista portugués de 21 años se ha convertido en uno de los futbolistas más codiciados y podría reventar el mercado europeo después del Mundial

Mateus Fernandes se ha convertido en uno de los nombres más atractivos del mercado de transferencias europeo. El mediocampista portugués anunció su salida del West Ham United y de inmediato despertó el interés de tres de las potencias más importantes del continente: Real Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester United.

La operación no será sencilla. La directiva del conjunto londinense ha establecido un precio mínimo cercano a los 100 millones de euros para iniciar cualquier negociación, una cifra que refleja tanto el potencial del futbolista como la situación económica del club tras su descenso a la Championship.

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El valor de Fernandes responde a varios factores. Con apenas 21 años, el portugués completó una temporada sobresaliente que llamó la atención de algunos de los mejores departamentos de scouting de Europa. Además, el West Ham busca generar recursos importantes para afrontar su nuevo proyecto deportivo, por lo que no contempla rebajar sus exigencias económicas.

Cada uno de los clubes interesados tiene motivos específicos para apostar por el joven mediocampista. El Real Madrid lo considera una opción ideal para reforzar su centro del campo gracias a su versatilidad y capacidad para desempeñarse en distintas funciones.

El Paris Saint-Germain continúa impulsando una renovación generacional que prioriza la incorporación de talentos jóvenes con margen de crecimiento. Mientras tanto, el Manchester United ve en Fernandes una pieza capaz de fortalecer una zona clave de su plantilla.

La trayectoria del portugués ha sido tan rápida como ascendente. Formado en el Sporting de Portugal, dio el salto al Southampton antes de incorporarse al West Ham United, donde terminó de consolidarse como una de las grandes promesas del futbol inglés.

Su estilo de juego box to box, caracterizado por la recuperación de balón, el despliegue físico y la conducción entre áreas, lo ha convertido en uno de los mediocampistas jóvenes más prometedores de la Premier League. Ahora, con varios gigantes europeos tras sus pasos, su nombre apunta a ser uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes.

La postura del West Ham es clara: cualquier club interesado deberá desembolsar alrededor de 92 millones de euros para concretar la transferencia. Por ello, la puja entre Real Madrid, PSG y Manchester United podría convertirse en una de las más importantes del verano.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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