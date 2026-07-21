Kylian Mbappé regresa a la portada de FC 27; EA Sports hace oficial el anuncio

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    Kylian Mbappé regresa a la portada de FC 27; EA Sports hace oficial el anuncio
    El atacante francés ya había aparecido en varias entregas de la franquicia durante la era FIFA. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El delantero francés vuelve a encabezar la portada de la franquicia y la compañía adelantó que el 23 de julio dará a conocer las novedades de la próxima edición del videojuego

La cuenta regresiva para el lanzamiento de FC 27 ya comenzó y, aunque EA Sports aún no ha confirmado la fecha oficial de estreno, este martes reveló uno de los elementos más esperados por los aficionados: la portada de la nueva edición del simulador de futbol. El elegido para aparecer en ella será nuevamente Kylian Mbappé, quien regresa como la imagen principal del videojuego tras varios años de ausencia en ese papel.

La compañía dio a conocer la portada a través de sus redes sociales, donde mostró al delantero francés como único protagonista de la edición estándar. La decisión marca un cambio respecto a FC 26, cuya portada estuvo compartida por Jude Bellingham y Jamal Musiala, dos de las figuras jóvenes más destacadas del futbol europeo.

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Además de la presentación de la imagen oficial, EA Sports anunció que el próximo 23 de julio realizará una transmisión especial para revelar las novedades del juego correspondiente a la temporada 2026-2027. La empresa acompañó el anuncio con un enlace a YouTube que dirige a un estreno programado, donde ya se habían reunido cientos de usuarios a la espera de más información.

Para Mbappé, esta no es una experiencia nueva. El atacante del Real Madrid ya había sido la cara principal de varias entregas durante la etapa en que la franquicia todavía se llamaba FIFA. Su debut en la portada ocurrió con FIFA 21, lanzado en medio de la pandemia de COVID-19, cuando todavía defendía los colores del París Saint-Germain.

Posteriormente apareció en FIFA 22, tanto en la edición estándar como en la versión Ultimate. Un año después volvió a ocupar un lugar destacado en FIFA 23, aunque en esa ocasión compartió protagonismo en la edición especial con la australiana Sam Kerr, en una de las decisiones más comentadas de la franquicia.

La llegada de EA Sports FC 24 representó un cambio importante para la saga, luego de que terminara la histórica relación comercial con la FIFA. En aquella edición, Erling Haaland fue la imagen principal y también se introdujeron modificaciones en la identidad visual y en varias funciones del videojuego.

Después vinieron las portadas protagonizadas por Jude Bellingham y, más tarde, por el propio inglés junto a Jamal Musiala. Ahora, EA Sports apuesta nuevamente por Mbappé, uno de los jugadores más reconocidos del futbol internacional.

La imagen elegida para FC 27 tiene además un significado especial. El francés recrea una pose similar a la que utilizó en su primera aparición en la saga, aunque ahora lo hace como futbolista del Real Madrid. El detalle funciona como un guiño a la evolución de su carrera y a la trayectoria que ha construido desde sus años en Francia hasta convertirse en una de las figuras del club español.

Con la portada ya presentada, la atención se centra en el anuncio del 23 de julio, fecha en la que EA Sports revelará las principales características de un videojuego que cada año genera expectativa entre millones de aficionados al futbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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