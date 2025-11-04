Liverpool frena invicto del Real Madrid; Bayern Munich y Arsenal avanzan con triunfo

La Jornada 4 de la Champions League dejó resultados importantes para los grandes de Europa. En el partido más esperado, Liverpool logró vencer 1-0 al Real Madrid en Anfield, mientras que Bayern Munich se impuso 2-1 al PSG en París y Arsenal goleó 3-0 al Slavia Praga en Londres.

El encuentro entre Liverpool y Real Madrid mostró un primer tiempo parejo. Ambos equipos intentaron acercarse al arco rival, pero generaron pocas opciones de peligro. La posesión estuvo del lado inglés, mientras que los españoles esperaban por oportunidades de contragolpe.

En la segunda mitad, Liverpool mostró mayor claridad ofensiva. Tuvo hasta tres remates de cabeza que no lograron vencer a Thibaut Courtois, portero del Madrid. La insistencia del cuadro local finalmente rindió frutos al minuto 60. En un tiro libre, Dominik Szoboszlai envió un centro al área que fue conectado de cabeza por Alexis Mac Allister, quien se desmarcó de los defensas merengues y venció a Courtois. La jugada estuvo cerca de ser anulada por fuera de lugar, pero el árbitro validó el gol. Con esta victoria, Real Madrid perdió su invicto en la presente edición de la Champions.