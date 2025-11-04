Liverpool frena invicto del Real Madrid; Bayern Munich y Arsenal avanzan con triunfo
Los equipos europeos consolidan su camino hacia la siguiente fase con actuaciones clave
La Jornada 4 de la Champions League dejó resultados importantes para los grandes de Europa. En el partido más esperado, Liverpool logró vencer 1-0 al Real Madrid en Anfield, mientras que Bayern Munich se impuso 2-1 al PSG en París y Arsenal goleó 3-0 al Slavia Praga en Londres.
El encuentro entre Liverpool y Real Madrid mostró un primer tiempo parejo. Ambos equipos intentaron acercarse al arco rival, pero generaron pocas opciones de peligro. La posesión estuvo del lado inglés, mientras que los españoles esperaban por oportunidades de contragolpe.
En la segunda mitad, Liverpool mostró mayor claridad ofensiva. Tuvo hasta tres remates de cabeza que no lograron vencer a Thibaut Courtois, portero del Madrid. La insistencia del cuadro local finalmente rindió frutos al minuto 60. En un tiro libre, Dominik Szoboszlai envió un centro al área que fue conectado de cabeza por Alexis Mac Allister, quien se desmarcó de los defensas merengues y venció a Courtois. La jugada estuvo cerca de ser anulada por fuera de lugar, pero el árbitro validó el gol. Con esta victoria, Real Madrid perdió su invicto en la presente edición de la Champions.
En París, el Bayern Munich consiguió un triunfo clave como visitante al derrotar 2-1 al actual campeón PSG. Con este resultado, el equipo alemán suma cuatro victorias en la fase de grupos y mantiene un arranque perfecto en la Bundesliga, con nueve victorias en nueve partidos. El conjunto dirigido por Vincent Kompany confirma su inicio sólido en la temporada.
Por su parte, Arsenal mantuvo su racha perfecta en la Champions al superar 3-0 al Slavia Praga. Bukayo Saka abrió el marcador al convertir un penalti al minuto 32, mientras que Mikel Merino anotó un doblete en la segunda mitad. Con este resultado, los ingleses encadenan cuatro victorias consecutivas y lideran la Premier League con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City. La defensa de los Gunners ha sido clave, al mantenerse imbatida en ocho partidos consecutivos y empatar un récord que se remonta a 1903. Además, Max Dowman, de 15 años, ingresó como suplente y se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Champions League.
Otros resultados de la jornada incluyen empates entre Napoli y Eintracht Frankfurt (0-0), así como entre Juventus y Sporting de Lisboa (1-1), mientras que Atlético de Madrid venció 2-1 al Union Saint Gilloise y Tottenham Hotspur superó 4-0 al Copenhague.
La cuarta jornada confirma la competitividad de los grandes de Europa, con Liverpool, Bayern Munich y Arsenal mostrando argumentos claros para continuar como protagonistas en la fase de grupos de la Champions League.